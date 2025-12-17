快訊／高雄楠梓死亡車禍 預拌車輾斃騎士

中部中心／邱俊超 苗栗報導開車切勿疲勞駕駛！國道一號南向114公里苗栗頭份路段，14日早上6點多，一名大貨車駕駛，疑似因疲勞駕駛自撞內側護欄，車體摩擦噴出大量火花；另外，頭屋鄉台13線老田寮橋，15日下午也發生一名李姓女子，開車不慎飛墜掉到大約5、6層樓高的橋下，女駕駛命大只有手部脫臼。救護車急奔事故現場，熱心民眾上前告知，人車都在橋下。往下一看，遠遠的，深色休旅車側翻在溪床，橋下深度有5、6層樓的高度，特搜分隊到場時，女駕駛已經自行脫困到車外，但她手部脫臼、暈眩無法攀爬橋樑附設的鐵梯。消防出動吊掛救援。頭屋鄉台13線老田寮橋15日下午 李姓女子開車不慎飛墜掉到大約5、6層樓高的橋下（圖／翻攝畫面）熱心民眾一旁關切，看到人吊掛上來，這才一邊放心地吃起便當！15日下午將近4點，48歲的李姓女駕駛行經苗栗頭屋鄉台13線老田寮橋路段時，不明原因自撞翻落橋下。警方指出，李姓女子酒測值為零，送醫檢查，幸運地只有手臂脫臼，肇事原因有待調查；女駕駛自行脫困但手部脫臼、暈眩無法攀爬橋樑附設的鐵梯 消防出動吊掛救援（圖／翻攝畫面）疑似恍神開車，驚險地發生在國道1號南向114公里苗栗頭份路段，14日上午6點多，右前方大貨車突然開始偏移車道，一路往左偏、再往左，直到擦撞中央分隔島護欄，摩擦瞬間噴出火花，清晨天色裡火光格外明顯，這時車廂蓋子也撞到打開，大量貨物掉落，甚至掉到對向車道，波及無辜車輛閃避不及，撞擊貨物。2名駕駛人酒測值均為零，還好事故沒有造成人員受傷，警方呼籲開車務必切勿分心或疲勞駕駛，確保行車安全。國道1號南向114公里苗栗頭份路段 駕駛疑疲駕自撞噴火花（圖／臉書 職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：國道駕駛疑疲駕自撞噴火花 台１３線汽車墜橋下女駕駛手脫臼 更多民視新聞報導驚! 苗栗一家4口出遊失控自撞電桿 2人一度受困酒駕男失控自撞民宅圍牆側翻 車體變形駕駛一度受困台中重機騎士撞護欄墜橋亡 彰化追撞事故孕婦傷

