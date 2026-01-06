快訊／高雄死亡事故…女駕駛魂斷國道！水泥車運將：要去台積電施工

記者黃啟超、陳弘逸／高雄報導

國道一號北上360公里處，高雄鼎金路段，今天（7日）清晨發生死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

國道一號北上360公里處，高雄鼎金路段，今天（7日）清晨發生死亡車禍，一輛水泥預拌車不明原因追撞，另一輛轎車，導致該車全毀，上女駕駛受困，送醫重傷不治；肇事的駕駛供稱，正要去楠梓的台積電工地施工，突然撞擊聲響，以為是爆胎，回神才發現撞到人，詳細事故原因，仍待釐清。

遭撞女駕駛一度受困車內，救出送醫已死亡。（圖／翻攝畫面）

國道一號北上360公里處，高雄鼎金路段，今天（7日）清晨4時許，驚傳死亡車禍，一輛轎車遭水泥車追撞，導致轎車失控，先是失控撞擊中間水泥護欄，再撞到路肩，整輛車的車頭全毀，女駕駛一度受困車內。

台積電,高雄,楠梓,駕駛,事故,水泥車,轎車,車禍,水泥,工地,鼎金路段,死亡,車禍（圖／翻攝畫面）

警消獲報到場時，女駕駛已沒了呼吸心跳，送醫搶救，仍宣告不治；至於肇事的水泥車駕駛表示，當時正要楠梓的台積電工地施工，突然撞擊聲響，以為是爆胎，回神才發現撞到人。

據悉，死者為41歲蘇姓女駕駛，肇事的駕駛則為44歲麥姓男子，麥男酒測值為0，蘇女則待測，詳細事故原因，仍待釐清。

