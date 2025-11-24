快訊／高雄獨居男自宅成水上腐屍！遺體疑遭10犬隻啃咬 現場臭氣沖天

中部中心／張喬羿、李柏瑾台中市街頭竟出現攔車事件！23日上午，突然有一名男子，衝到馬路中間，攔停計程車，不但用手狂捶引擎蓋，還用頭撞車輛。根據了解，這名男子疑似是因為，和女友吵架，情緒失控，才會當街攔車還捶車，目前警方已經主動介入，全案將函送地檢偵辦。男子用力捶計程車引擎蓋，接著走到駕駛車門旁，用手狂敲車窗，身邊女伴，怎麼攔，都攔不住，疑和女友吵架情緒失控 男子攔車猛捶.用頭撞車（圖／翻攝畫面）男子大聲咆嘯，滿口髒話，要求駕駛下車，計程車司機，默默的收起後照鏡，損失能少一點，是一點，但這時另一台銀色轎車經過，也想攻擊銀色轎車，駕駛油門踩下去，加緊離開現場目擊民眾：「聽到那個男生在罵人，就探頭出來看，看到他把計程車擋在路中間，不讓他走，有拍他的窗。」目擊民眾：「那個人就去攔計程車，一直捶計程車的引擎蓋，好像還有用頭撞吧。」疑和女友吵架! 台中男子情緒失控當街攔車猛捶（圖／翻攝畫面）事發就在，台中市南屯區永春南路上，23日上午10點多，這名男子，疑似是因為和身旁女友吵架，情緒暴走，才會失控上路攔車洩憤，第四分局春社派出所副所長顏佑容：「司機表示車輛無損不欲提告，但男子站在道路攔車阻礙交通，最高可處新台幣500元罰鍰，另以暴力手段拍打車輛，妨害他人權利部分，本分局已主動報請地檢偵辦。」疑似感情糾紛，一時衝動，徒手捶車、用頭撞車，等他傷勢治療好以後，要面對的是，更多法律上的懲處。原文出處：台中男疑和女友吵架情緒失控 當街攔車猛捶、用頭撞車洩憤 更多民視新聞報導恐怖前女友不爽被分手 瘋狂傳訊撂狠話「一定要讓你死很慘」凱希情緒失控！對「這來賓」大聲又拍桌 連徐乃麟都變臉不說話被分手怒揍男友！女子威脅外流性愛片「看這個叫我拿孩子的渣男」

民視影音 ・ 16 小時前