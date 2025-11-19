快訊／高雄田寮發現「垃圾谷」！環保局漏夜清運中 研判同集團做案
記者洪正達／高雄報導
高雄燕巢月世界17日才剛發現一處垃圾山谷，環保局獲報後派員連夜清除，直到18日中午才全數清除完畢，豈料19日晚間又在田寮區一處縣道旁發現有大量垃圾被棄置在山谷中，研判為同一犯罪集團所為，目前已加派人車加強清運中。
環保局表示，19日接獲燕巢分駐所通報，田寮區高41線道遭棄置垃圾，經派員破袋檢查爲台南垃圾，研判爲燕巢月世界同一犯罪集團所爲，已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。環保局已立即調派人力機具，漏夜清理中。
