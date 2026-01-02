快訊／高雄男離家失蹤！警追GPS找人 已陳屍車內

男子陳屍小客車中。（示意圖／東森新聞）





高雄市今（2日）晚間7時許傳出一起死亡案件，一名男子被發現陳屍於路邊停車格內的自小客車中，已明顯死亡。警方到場後未發現車內或周邊有打鬥痕跡，相關單位隨即封鎖現場進行處理。

初步了解，警方原先受理一起協尋案件，透過定位系統發現失蹤者最後出現地點就在案發地點附近，隨即通報前鎮分局一心派出所員警前往搜尋，最終在該處發現失蹤男子已在車內身亡。至於死者確切身分及死亡原因，警方仍在進一步釐清

