快訊／高雄突發「細胞簡訊」手機狂震：避免外出！真相曝光

別懷疑你收到的是細胞簡訊！鳳凰颱風暴風圈觸陸，預估今（12）日傍晚將以「輕颱下限」登陸恆春半島，越晚風雨越明顯，市府也呼籲雖然暴風圈有縮小趨勢，但威力仍不容輕忽。而就在下午15時35分，不少高雄人手機狂震，紛紛收到細胞簡訊，內容指稱空氣品質不良，避免外出，突發狀況令人摸不著頭緒；對此，環保局解釋，受颱風外圍環流影響，高屏溪河床裸露出現揚塵現象。

環保局解釋，細胞簡訊是由環境部發出，主因是高屏溪河床裸露出現揚塵現象。（圖／記者簡榮良攝影）

手機狂震，是細胞簡訊！內容寫道：［空氣品質不良通報］11/12 15:00您所在地區因地表揚塵空品不良，請避免外出及注意防護。環境部及環保局關心您。This area currently has unhealthy air condition.Please reduce outdoor activities. MOENV • 07-3228612

環保局解釋，受鳳凰颱風外圍環流影響，今日下午高屏溪沿岸風速驟升，根據即時監測資料顯示，高屏溪區域13時測得瞬間風速達 7.3 公尺／秒，導致河床裸露地區揚塵現象明顯，影響範圍涵蓋大寮區地區。

環境部已於 15時36分透過細胞廣播（CBS）發布提醒，呼籲當地民眾盡量避免外出，並採取關窗等防護措施，以降低吸入懸浮微粒的健康風險。

不過，根據了解，不只大寮，包括左營、三民、鳳山、前鎮、仁武都有收到細胞簡訊。

