快訊／高雄轎車暴衝⋯待轉格「8機車全倒」1死！73歲駕駛30萬元交保

記者簡榮良、林昱孜／高雄報導

暴衝釀1死8傷，肇事73歲陳男以30萬元交保。（圖／翻攝畫面）

高雄楠梓區土庫一路16日傍晚約5時許，一輛白色自小客車衝撞一輛機車後，又高速衝向機車待轉區，撞倒8輛機車，釀成1死8傷。肇事陳姓男子（73歲），訊後被依過失致死及過失傷害罪移送，橋頭地檢署複訊後，諭令30萬元交保。

陳男汽車暴衝撞進待轉格，8機車全倒。（圖／翻攝畫面）

16日下午5時許，陳姓男子（73歲）駕駛小客車，下橋後違規右轉，撞上騎機車直行的林姓男子（50歲），接著又整輛車失控，掃倒待轉區的8輛機車，警消緊急趕到現場處理，整起車禍一共造成1死8傷。死者50歲林男為菲律賓人，與妻子一同經營東南亞餐飲、雜貨店。

廣告 廣告

死者林男妻女悲痛前往殯儀館認屍。（圖／翻攝畫面）

陳男肇在事發現場表示，自己要從順順從橋上下來，準備要開到慢車道，速度也不快，行進中車輛也沒有異狀，不曉得為何會肇事，警方將他帶回警局製作筆錄，釀成1死8傷，訊後被依過失致死及過失傷害罪移送，檢方複訊後諭令陳男以30萬元交保。

肇事的陳姓駕駛，過去交通違規紀錄被翻出，2019年9月9日，他的計程車違停，害機車騎士撞上死亡，2023年9月闖紅燈、同年10月未依號誌行駛，隔年4月又未依規定打方向燈；去年10月，陳男駕駛自家轎車，未禮讓行人遭開單，劣跡不斷這次又添1亡魂，30萬交保，得為自己行為付出代價。

更多三立新聞網報導

暴衝撞死餐飲店老闆⋯相驗結果出爐！73歲駕駛「5違規」紀錄曝光添1亡魂

獨家／「李爸水餃」2兒子斷魂 罹癌單親媽難忍淚：20歲生日隔天成忌日

高雄暴衝1死8傷！餐飲店老闆送餐遭撞斷魂 妻女抵殯儀館悲痛認屍

才走過喪夫之痛又喪子⋯「李家水餃」故事惹哭網！夫妻出貨還曾遭詐萬元

