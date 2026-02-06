快訊／高雄重大傷人！醉婦結帳爆炸 超商女店員慘遭玻璃瓶砸頭噴血

記者洪正達／高雄報導

女店員被砸破頭當場血流滿地，坐在地上待救。（圖／民眾提供）

高雄市新興區稍早2點多發生一起流血事件，一名60歲婦人進入中山一路一間統一超商內消費，疑似因酒醉與超商女店員起口角，當場拿玻璃瓶猛砸，造成女店員頭破血流，所幸意識清楚送醫沒有生命危險，警方隨後趕到將婦人逮捕送辦。

女店員被砸頭當下愣在原地，滿地都是血。（圖／民眾提供）

新興分局指出，新興分局中山所於6日下午2點半獲報在中山一路某超商有暴力事件發生，員警到場時立即將動手的李姓婦人（60歲）上銬逮捕，遭攻擊的潘姓超商女店員（28歲）頭部受傷送醫，所幸意識清楚沒有生命危險。

廣告 廣告

初步了解，動手的李婦似因酒醉與店員潘女起口角衝突並攻擊對方，警方將其帶回偵辦後，依殺人未遂罪送辦，警方強調，對於任何不法滋事情形絕對會嚴厲執法，絕不寬待。

動手的李姓婦人被警方帶回偵辦。（圖／民眾提供）

更多三立新聞網報導

不滿態度！他想學電影台詞「把你腿打斷」還砸椅搧臉 嘴秋下場曝光

鳳山毒駕男拒檢狂飆！逆向連闖4紅燈失控自撞翻車…慘吞16萬罰單

營造老總偷吃女特助！露骨對話「鳥鳥沒放進去」曝光 判賠60萬定讞

女同袍醉了扶進房間「順便」睡了她！海陸少校遭開鍘不服提告仍定讞

