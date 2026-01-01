快訊／高雄鐵皮屋死亡火警…一對年輕男女受困！她被發現已明顯死亡

記者陳弘逸／高雄報導

高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今天（2日）清晨發生死亡火警，該屋不明原因起火，屋內一對年約20多歲的男女受困，警消獲報出動15車40人前往救援，火勢於半小時內撲滅，但受困女子逃生不及，被發現時已明顯死亡，至於男子則是腳燒燙傷、意識不清，送醫搶救。

今天（2日）清晨4時15分，大社區民生路一處鐵皮住宅傳出火警，警消獲報到場，出動15車40人前往救援；火勢於20分鐘左右，火勢控制，並於4時41火勢撲滅。

這起火警，死傷狀況，分別為22歲男子手腳燒燙傷、意識不清，送醫搶救；另名20歲女子逃生不及，明顯死亡；兩人身分待查，詳細起火原因，仍待釐清。

