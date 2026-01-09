快訊／高雄驚傳墜樓案…女子不明原因墜落「當場身亡」死者身分待查

記者陳弘逸／高雄報導

高雄市三民區莊敬路某社區大樓，今天（9日）下午1時許，驚傳墜樓案，一名女子不明原因從高處墜落，墜地當場身亡。（示意圖／PIXABAY）

高雄市三民區莊敬路某社區大樓，今天（9日）下午1時許，驚傳墜樓案，一名女子不明原因從高處墜落，墜地當場身亡，目前警方已獲報到場，目前只知死者為女性，確切身分，初步排除外力介入，是否為該社區住戶等仍待釐清，待確認之後，將通知家屬，並報請檢方相驗。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

