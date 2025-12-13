快訊／高雄驚悚意外！女墜樓橫躺紅磚道當場爆血 明顯死亡

記者洪正達／高雄報導

高雄三民區13日下午發生一起意外事件，一名女子不知何故在住處大樓墜落後，當場倒臥在紅磚道上，消防局獲報趕來時，發現女子四肢軀幹受到嚴重創傷，已明顯死亡，警方隨即封鎖現場調查，初步釐清女子現年44歲，也是該棟大樓住戶，沒有外介入，目前家屬已前往認屍，後續將報請檢方相驗釐清死因。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

