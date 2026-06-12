快訊／高雄2線三星刑警猝逝…享年39歲！曾辦角頭16槍殺命案

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記者簡榮良／高雄報導

警界再一顆星隕落！高雄一名2線三星警官王志銘，原先擔任左營分局偵查隊長一職，因病痛纏身卸下外勤職務；今年5月轉調市刑大行政組長，第一天報到後，就住院開刀治療，無奈病情急轉直下，於今（12）日上午撒手人寰病逝，享年39歲。據悉，王員已婚，育有一女，正值人生與事業黃金時期遭逢變故，妻子以淚洗面。

2線三星警官王志銘，於今（12）日上午撒手人寰病逝，享年39歲。（圖／翻攝畫面）

據悉，王志銘是警大73－1期畢業的，曾任刑事局南部打擊犯罪中心偵查正、後調任高雄市刑大隊長，因表現優異，外派林園警分局偵查隊長，攤開資歷相當完整。

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2024年擔任左營分局偵查隊長期間，經手轟動一時的黑幫毒品槍殺案。

案件發生在去年8月22日清晨，51歲通緝犯羅天義疑似牽涉毒品糾紛，在高雄市左營區文學路豪宅前遛狗時，遭近距離「行刑式」連開16槍，當場爆頭身亡。

2024年擔任左營分局偵查隊長期間，經手轟動一時的黑幫毒品槍殺案。（圖／翻攝畫面）

而扣板機的27歲槍手楊云豪，曾當過詐團車手，所涉案件均非重罪，是個名副其實的「小咖」，臨危受命絕非偶然；檢警查出，光策劃就歷時4個月，楊云豪7月甚至被送往東南亞接受射擊特訓，至今仍潛逃境外。橋頭地檢署已於去年12月偵結，依殺人、組織犯罪等起訴9人。

王志銘偵破案件後，身體出樣微恙，再也無法勝任外勤刑事工作，於今年5月10日轉調市刑大行政組長，第一天報到後，就請假入院治療開刀；無奈造化弄人，於今日上午傳出在醫院病逝消息，享年39歲，身後留下一妻一女，悲痛不已。

王志銘偵破槍殺案件，9人被起訴。（圖／記者黃啟超攝影）

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