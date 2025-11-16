快訊／高雄20歲女墜樓⋯倒臥血泊救護車抵達已死亡！家人衝屋外傻眼崩潰

記者林昱孜／高雄報導

高雄市20歲女子墜樓慘死。（示意圖／翻攝畫面）

高雄市湖內區發生一起墜樓意外，20歲女子當場身亡。據了解，該名女子與家人同住，今（16）日中午1時許，突然聽到一聲巨響，隨即看見人倒臥血泊中動也不動，家屬見狀崩潰報請警消到場協助，但已明顯死亡，未送醫，詳細事發原因，仍有待警方進一步調查釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

