快訊／高雄20歲女墜樓…陳屍豪宅區！男友目睹崩潰

記者簡榮良／高雄報導

願逝者安息！高雄鼓山區一棟豪宅，今（20）日上午10時許，驚傳一名20歲女子不明原因墜樓身亡，屍體倒臥中庭，過程全被同居男友目睹，嚇得崩潰報警。經警消到場，女子已無呼吸心跳，現場初步研判無外力介入、無打鬥痕跡，全案報請高雄地檢署檢察官相驗。

高雄一處豪宅驚傳墜樓。（示意圖／資料照）

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

