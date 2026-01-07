快訊／高雄27歲海軍中士住處墜樓送醫搶救中

▲高雄左營27歲海軍中士住處墜樓，重傷送醫搶救中。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 海軍艦隊指揮部於今（7）日表示，所屬單位一名27歲韓姓中士，於休假期間在高雄市左營區住家頂樓因不明原因墜樓。下午4點左右，韓姓中士被路過民眾發現重傷倒臥於大樓車道，救護人員接報後迅速趕赴現場，將其送往醫院急救。軍方對此高度重視，已指派高階幹部前往醫院協助家屬處理相關事宜，並全力配合警方釐清事發經過。

警方初步調查指出，透過調閱大樓監視器畫面顯示，事發前頂樓並無打鬥或爭執的跡象，現場亦未發現有外力介入的痕跡。目前事件的具體導因仍不明朗，警方將持續深入調查，以確定墜樓真相。海軍艦隊指揮部則強調，將會同相關部門加強官兵心理輔導與壓力疏導，避免類案再次發生。

廣告 廣告

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



更多 NOWnews 今日新聞 報導

F-16飛官失聯！海巡出動3艦6艇 冒9級陣風巨浪與時間賽跑

日本有事台灣挺身！謝長廷接台日協：建立榮辱與共的命運共同體

入監前夕獲頒「一等獎章」！鄭麗文挺蔡正元：這不是罪人的背影