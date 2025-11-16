快訊／高雄73歲翁失控衝撞待轉區！9人送醫…1人傷重不治

記者洪正達／高雄報導

最先被撞上的50歲陳姓機車騎士，送院搶救後宣告不治。（圖／翻攝畫面’）

高雄73歲陳姓老翁16日下午駕駛自小客前往楠梓區，下橋後行經土庫一路路口準備右轉時，先擦撞到一輛機車後再失控衝向待轉區內的8輛機車，導致9名傷者送醫，所幸傷勢穩定無大礙，但最先被撞的50歲陳姓男騎士員剛剛傳出已傷重不治，警方目前已將肇事的陳翁依過失致死罪嫌送辦，詳細車禍原因正由警方釐清中。

肇事自小客將待轉區內的整排機車撞倒。（圖／翻攝畫面）

楠梓分局指出，16日下午5點多，73歲陳男駕駛自小客，在下橋後準備右轉清豐二路360巷時，先擦撞1部機車後，再向前行駛土庫一路時，又撞擊待轉區內8台機車，除汽車駕駛外共有9名傷者送醫，所幸傷者均無大礙，肇事的陳姓駕駛排酒駕。

消防局則說，楠梓區土庫一路車禍救護案，消防局獲報後出動6車14人前往搶救，現場為自小客車與多輛機車發生車禍，到場後無人受困，均意識清楚，包含5男4女共9名傷者全數送醫，但最先被撞上的50歲陳姓男騎士，送醫後突然意識改變、傷重不治。

