快訊／高雄88歲嬤失聯⋯拖鞋漂水面！撈上岸成冰冷遺體 家屬悲痛認屍

記者林意筑／高雄報導

高雄88歲老婦人因不明原因陳屍大排水溝。（示意圖／資料照）

高雄市美濃區經傳失蹤意外！一名88歲老婦人今日獨自外出後遲遲未返家，家屬見天色已晚越來越擔心只好報警求助。經警方受理展開搜尋，有員警經過某排水溝時，驚見疑似有一雙婦人穿著的拖鞋漂浮在水面，保險起見通報消防人員加入搜救，稍早消防人員已尋獲婦人，但已成冰冷遺體，家屬得知消息後悲痛不已。

據了解，88歲老婦人今日獨自外出後便失聯，家屬遲遲等不到人影越想越焦急，立即報警求助。經警方擴大搜尋，於某處排水溝水面上發現疑似婦人穿著的拖鞋，擔心恐有意外發生，隨即通報消防人員加入搜救。

廣告 廣告

經消防人員搜尋，稍早已尋獲婦人遺體，家屬得知噩耗後崩潰痛哭，悲痛完成認屍。經調閱資料並由鑑識人員初步勘查現場後，已排除外力介入的可能性，相關採證作業已完成。後續將報請檢察官相驗，以釐清確切死亡原因。

更多三立新聞網報導

聖石金業「88折誘買黃金」期滿後神隱！上千人遭詐騙 女董座等30人被捕

高志綱捲小三風波！疑外遇林倪安 妻子發聲明澄清：不排除提告

高國豪私約二嫂風波再燃！高家爆全武行嗆「弄斷你腿」3兄弟打進法院

全聯毒鯛魚排流竄「台中11門市」僅攔截12片 已售出612片恐被吃下肚

