快訊／魂斷聖誕夜！台中男深夜駕車猛撞山泉水投幣機…送醫不治

記者吳泊萱／台中報導

台中大甲發生自撞車禍，62歲駕駛送醫不治。（圖／翻攝畫面）

台中大甲區發生死亡車禍，昨日（25日）深夜10時許，一名62歲林姓男子駕駛轎車沿鎮瀾街行駛時，因不明原因衝撞路邊的山泉水投幣機，猛烈撞擊導致林男當場失去生命跡象，經送醫搶救不治，詳細肇事發生原因及林男死因仍有待調查釐清。

62歲男子深夜駕車自撞山泉水投幣機，當場無生命跡象。（圖／翻攝畫面）

車禍發生於25日晚間10時20分許，林男（62歲）當時駕駛駕車沿鎮瀾街由西向東方向直行，行經水源路口時，因不明原因撞擊路邊的山泉水投幣機。

台中大甲發生自撞車禍，62歲駕駛送醫不治。（圖／翻攝畫面）

猛烈撞擊導致車頭及引擎蓋凹陷受損，林男當場失去生命跡象，經送醫搶救不治。警方檢測林男酒測值零，詳細肇事原因及死因仍有待後調查釐清。

更多三立新聞網報導

債務糾紛遭割頸！烤漆廠老闆「左頸中刀」險死…前員工逃亡2小時落網

台中89猴廟會大亂鬥！黑衣男參戰慘噴裝…「170萬金項鍊」被撿走

彰濱工業區驚見浮屍！遺體卡在光電板上…太陽能業者嚇壞報警

台中婦直衝車道沒看路！猛撞聯結車「捲車底」慘死…恐怖撞擊畫面曝光

