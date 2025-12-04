快訊／鯛魚排有禁藥是烏龍一場！高市衛生局確認「電腦設定錯誤」致歉：不會逃避責任

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導



高雄市衛生局日前抽驗連鎖超市時，排查出一款冷凍台灣鯛魚出現動物用藥超標的問題，引起外界討論，位在雲林的供應商「口湖漁類生產合作社」則趕忙將相關產品送驗，自證無殘留動物用藥。對此，高雄市衛生局今（4）日晚間6時召開記者會緊急回應，確認為抽驗用藥超標結果為電腦設定出錯導致，實際產品未有藥物殘留問題，並表達歉意，表示不會迴避應負責任。

高雄市衛生局日前抽驗連鎖超市時，排查出一款冷凍台灣鯛魚出現動物用藥超標的問題。 （圖／高雄市衛生局）

日前高雄市衛生局指稱在全聯路竹中正分公司，抽驗出一款台灣鯛魚排驗出動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，讓供應商口湖漁類生產合作社將同批次鯛魚排送交第三方公正單位進行複驗，2日時供應商回應未檢驗出用藥，遭到高雄市衛生局質疑，也引起外界關注。

廣告 廣告

不過今（4）日高雄市衛生局回應，經過市府檢查後，發現遭到指稱含有用藥超標的台灣鯛魚排，是因為檢驗科內部儀器設定遭到更改，才導致最終檢查結果不合格，目前判定為操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

經過衛生局釐清後，確定該次檢驗為人為過失，設定檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大十倍，才導致該台灣鯛魚排檢驗不通過，正確結果為「未驗出」。對此，衛生局今日也向口湖漁類生產合作社、全聯道歉，相關賠償事宜也將主動和業者協調，不會迴避應負責任。

更多FTNN新聞網報導

TWICE開唱前夕傳民眾違法販售保健食品 衛生局：最高可罰300萬

喝奶茶吸出一整隻蟑螂！北市衛生局稽查日出茶太揪1缺失 責令限期改善

全聯「台灣鯛」驗出藥物殘留！1.3萬片已售出恐吃下肚 全台僅4縣市倖免

