快訊／鯛魚排檢出動物用藥 廠商發聲了！複驗結果出爐

民眾在超市購買生鮮水產品時，最擔心的就是食安問題。近日，高雄市衛生局在市售水產品抽驗中，發現一款來自雲林養殖戶供應的「台灣鯛魚排」含有動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，該藥物為不得檢出的項目。雖然供應商火速將同批次產品送交第三方複驗，結果為「未檢出」，但雲林縣衛生局仍持續追查藥物殘留的來源環節，而這批問題魚排早已在全台369家超市分店售出近9成，僅有基隆、宜蘭、花蓮、連江4縣市倖免。

高雄市衛生局日前公布市售水產品抽驗結果，發現一款來自雲林縣東勢鄉養殖戶供應的「台灣鯛魚排」檢出動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」殘留達 0.028ppm，該藥物為不得檢出的動物用藥。

雲林縣衛生局接獲通知後，立即展開追查。經查，該批鯛魚排是由東勢鄉的一家養殖戶供應給縣內一間合作社，再透過該合作社流向全台連鎖超市。

根據雲林縣府初步掌握，這批問題鯛魚排在該超市的全台369家分店中，共進貨15624片，但截至目前已賣出13793片，佔總數量的近9成。這批魚排的販售足跡遍布全台18個縣市，僅有基隆、宜蘭、花蓮、連江4縣市的門市未進貨這款產品。

雲林縣府衛生局已到供貨合作社以及該養殖魚池進行現場抽驗，並對這座養殖場做出移動管制，限制其魚體移動。然而，稽查單位表示，從縣內合作社到養殖現場的抽驗結果都未驗出藥物殘留。

雲林縣府農業處與動植物防疫所在養殖池現場，也未查獲可疑的藥物或被檢出的殺菌用藥。目前稽查單位已採集魚體、飼料、魚池底泥和池水送驗，而業者也對檢出藥物殘留感到十分困惑。究竟藥物是在生產的哪個環節進入產品的，仍有待衛生單位繼續釐清。

雖然追查結果仍未明朗，但該超市已於28日在官網公告，請有購買該款鯛魚排的消費者，攜帶原交易發票和商品到原購買門市辦理退換貨或退現。

同時，這批魚排的供應廠商「口湖漁類生產合作社」也主動將同批次商品送交第三方公正單位SGS進行複驗。廠商正式收到檢測報告，結果顯示「恩氟隆啶磺酸未檢出」，無檢出動物用藥殘留。廠商發出聲明強調，其每批台灣鯛都採取嚴格的自主檢驗流程及 SGS 逐批送驗制度，並承諾日後將與主管機關保持密切聯繫，以最高標準維護食品安全。

