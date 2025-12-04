快訊／鯛魚排檢驗出包！高市府道歉 全聯回應了

生活中心／賴俊佑報導

高雄市衛生局長黃志忠、副局長潘炤穎針對全聯鯛魚排羅生門事件，鞠躬道歉。（圖／記者簡榮良攝影）

全聯通路販售「台灣鯛魚排」日前遭驗出動物用藥超標，不過供應商雲林口湖漁類生產合作社公布SGS檢驗報告顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」；對此，高雄市衛生局今(4)日無預警召開記者會回應，因電腦設定問題出錯，導致最終檢驗結果不合格，對此表達歉意，全聯隨後發聲明表示，感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相。

高雄市府衛生局今日晚間回應，針對11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」一案疑義，今日經內部調查因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

烏龍一場？高雄市衛生局坦言電腦設定錯誤

高雄市衛生局表示，針對本局11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟咥啉羧酸(enrofloxacin)」一案疑義，今日經內部調查因檢驗科内部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員疏失為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

衛生局說明，關於台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟哩啉羧酸」一案，經衛生局主動釐清發現為人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大十倍，正確結果應為「未檢出」。

此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。衛生局今向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。

全聯發聲明感謝高市府釐清真相。（圖／翻攝畫面）

全聯完整聲明如下：

關於鯛魚新聞事件，首先誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。此次事件中，高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。我們也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

全聯集團始終將食品安全視為最重要的承諾。身為本土企業，我們深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任。未來，全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。

