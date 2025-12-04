快訊／鯛魚排藥檢超標是烏龍！衛生局出包道歉 全聯回應了

全聯緊急下架台灣鯛魚排，竟是烏龍。（示意圖／東森新聞）





高雄市衛生局驗出全聯「台灣鯛魚排」藥檢超標竟是烏龍！衛生局證實，因人為電腦設定錯誤放大10倍，導致檢驗計算結果錯誤，並向受影響的業者道歉，稍早全聯也發聲了。

高雄市衛生局日前抽驗台灣鯛魚排時，發現含有動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，全聯因此緊急全台下架。針對供應商表示沒有驗出藥物，衛生局昨（3日）才大動作強調，採檢及檢驗皆依法依程序嚴謹作業，與業者自行外部送驗同批號原料樣品為不同檢體。但今（4）日突發重大聲明改口，認了驗出禁藥一事是烏龍。

高雄市衛生局說明，內部調查發現，檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但設定條件遭更改，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」，已主動移送檢調釐清，並向受影響的口湖漁類生產合作社、全聯和消費者道歉。

全聯晚間發布聲明，感謝衛生局願意在第一時間積極釐清事實、還原真相，並肯定高市府的高度行政效率與責任感，協助澄清誤解外，也為產業與消費者提供最重要的科學依據，同時感謝各地衛生局持續指導監督。

全聯表示，始終將食品安全視為最重要的承諾，未來將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。

