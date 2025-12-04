快訊／鯛魚排藥檢超標「是烏龍」！衛生局：檢驗值被放大10倍

高雄市衛生局檢出全聯「台灣鯛魚排」有動物用藥，竟是烏龍一場。（圖／翻攝畫面）





高雄市衛生局日前抽驗一批台灣鯛魚排時，發現含有動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，然而供應商卻表示並沒有驗出藥物，陷入羅生門。高雄市衛生局昨（3日）才強調，採檢及檢驗皆依法依程序嚴謹作業，與業者自行外部送驗同批號原料樣品為不同檢體。而今（4）日突發重大聲明改口，認了驗出禁藥一事根本是「烏龍一場」。

高雄市衛生局稍早緊急發出聲明，針對全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」一案疑義，內部調查發現，檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但設定條件遭更改，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，而正確結果應為「未檢出」。

廣告 廣告

衛生局說明，此異常事件已於發現第一時間通報食藥署，目前確定為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。至於操作人員為故意或過失，已主動移送檢調釐清。

衛生局也向口湖漁類生產合作社、全聯和受影響消費者誠摯致歉，相關損失賠償事宜，衛生局將主動與全聯及業者協調，全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。

更多東森新聞報導

郵局帳戶半年沒用遭凍結！他求助櫃員 聽這5字傻眼了

LINE Pay Money上線逾56萬人開通 為當機道歉

LINE Pay Money上線 「自動儲值」記得關小心噴錢

