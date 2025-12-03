快訊》鯛魚排驗出禁藥 廠商檢測大逆轉 衛生局最新說明

全聯販售之「台灣鯛魚排（大）」被驗出動物用藥超標，全聯、大全聯已第一時間將該商品不分批次全面下架，以維護消費者權益；不過昨（2日）其供應商「口湖漁類生產合作社」在官網公布SGS檢驗報告，顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。對此，高雄市衛生局今（3日）發聲明強調，採檢及檢驗皆依法依程序嚴謹作業，與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

口湖漁類生產合作社昨於官網發布澄清聲明，表示隨機抽樣同商品之不同批號，送交公正單位SGS進行檢測，結果未檢測出「恩氟喹啉羧酸」；針對原料來源，於捕撈、宰殺前均已依法對台灣鯛原料進行檢驗，結果同樣未檢出動物用藥。

對此，高雄市衛生局今發聲明表示，本局採檢及檢驗皆依法依程序嚴謹作業，本件台灣鯛魚排（大、效期：2027年9月16日）產品抽驗時為完整包裝，經檢驗結果檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，與不得檢出之規定不符，要求業者依法進行下架回收，落實保障民眾食品安全。衛生局表示，以上與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

依《食品安全衛生管理法》第39條，若食品業者對檢驗結果有異議，可自收到通知日起15天內，向原抽驗機關申請複驗，衛生局依法將以留存之原檢體，儘速於3日內完成複驗並通知申請單位檢驗結果。

