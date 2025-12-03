快訊／鯛魚藥檢大逆轉因「不同檢體」？合作社駁斥再槓高市衛生局

記者陳佳鈴／雲林報導

全聯將同批次商品「鯛魚排（大）」的原料留樣品送交第三方公正單位 SGS 進行複驗未檢出。（圖／翻攝畫面）

全聯福利中心販賣的鯛魚排日前被高雄市衛生局驗出，含有「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，且確認產地來源在雲林縣，但出品的口湖漁類生產合作社表示，已主動將同批次商品「鯛魚排（大）」的原料留樣品送交第三方公正單位 SGS 進行複驗未檢出，為何會出現羅生門？針對高雄衛生局指出，且業者自行送驗的水產品為「不同檢體」，合作社也緊急回應「雖然不同隻檢體，但是同一時間、同一養殖池的魚，他們自主送驗結果是沒有，目前會函文高雄市政府複驗，也等待雲林縣政府檢驗結果出爐。」

全聯多間門市所販售的鯛魚排被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，引起消費者高度關注，對此，供應商口湖漁類生產合作社表示，已將同批「鯛魚排（大）」原料送第三方公正單位 SGS 複驗，結果均未檢出該藥物；隨機抽檢其他批號也同樣未發現。

雲林縣口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評出面說明，他們是針對同一養殖池採樣，合作社送檢的是與高雄同一時間、同一養殖池的魚，他們自主送驗結果是沒有檢出。（圖／翻攝畫面）

為何檢驗會出現兩個結果？高雄衛生局表示，採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」。本件台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品抽驗時為完整包裝，經檢驗結果檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，與「不得檢出」之規定不符，要求業者依法進行下架回收，落實保障民眾食品安全。以上與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

對此，保證責任雲林縣口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評也出面說明，他們是針對同一養殖池採樣，不是同條魚當然是不同檢體，合作社送檢的是與高雄同一時間、同一養殖池的魚，他們自主送驗結果是沒有檢出。

王揮評也表示，目前會函文高雄市政府複驗，也等待雲林縣政府檢驗結果出爐。

