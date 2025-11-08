快訊／鳳凰來襲！東琉線10日起船班異動 11、12日全面停航

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

鳳凰颱風已在今（8）日凌晨增強為中度颱風，小琉球的東琉線交通客船聯營處今（8）日宣布，10日船班將部分停航：早上7點琉球開往東港班次停航，東港末班船為11點半、琉球末班船為14點，下午4點半的琉球—鹽埔航線亦取消。東琉線11日與12日兩天也全日停航，是否恢復航班將視13日海況另行公告。

東琉線交通客船聯營處今（8）日宣布，10日船班將部分停航。（圖／東琉線交通客船聯營處）

颱風現在持續增強並朝呂宋島前進，根據中央氣象署最新預測路徑，預估最早下週三晚間可能登陸台灣西南部，雖登陸點仍有變數，但各地將先受外圍環流與東北季風共伴效應影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」呼籲西南部地區的民眾，「請務必以最高規格進行防範」」。



