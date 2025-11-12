快訊／鳳凰剩最後一口氣！「輕颱下限」登陸台灣 今深夜出海解除海陸警

記者蔣季容／台北報導

鳳凰颱風已達輕度颱風下限。（圖／氣象署）

鳳凰颱風持續減弱中，中央氣象署表示，目前鳳凰已達輕度颱風下限，預計今（12）日傍晚至晚間登陸恆春半島，並於晚間至深夜減弱為熱帶性低氣壓，接著自台東出海。氣象署最快將在今天深夜解除海陸警。

氣象署指出，鳳凰颱風12日11時的中心位置在北緯 21.8 度，東經 119.5 度，即在鵝鑾鼻的西方約 140 公里之處，以每小時18轉31公里速度，向東北東轉東北進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒 18 公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑120公里。

根據最新資料顯示，颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，中心目前在鵝鑾鼻西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、南投以南及花蓮、台東構成威脅，預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

鳳凰颱風定量降水預報。（圖／氣象署）

氣象署預報員朱美霖表示，預計颱風今天傍晚至晚間登陸恆春半島，並於晚間至深夜減弱為熱帶性低氣壓，接著自台東出海。氣象署最快將在今天深夜解除海陸警。

朱美霖說明，目前東南邊及北海岸降雨趨緩，不過中南部晚間雨勢將增多，花東也仍有明顯降雨。明天颱風遠離，台灣風場轉變，白天基隆北海岸、大台北、宜蘭地區有明顯降雨。到了週六、週日東北季風減弱，迎風面雨勢趨緩，不過下週一又有新一波東北季風，屆時迎風面雨勢又再增強。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

氣象署提醒，今日至明日高雄市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣(含蘭嶼、綠島)、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。此外，今明沿海空曠地區有9至11級強陣風，海面浪高3至5米，並留意長浪發生。

