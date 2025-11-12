快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝

生活中心／陳佳鈴報導

鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。

受颱風外圍環流影響，氣象署針對北北基桃及高雄等多縣市發布大雨及豪雨特報，提醒民眾嚴防強風與短時強降雨。氣象署強調，鳳凰的暴風圈已明顯接觸台灣陸地，尤其南部與東南部地區風雨最為明顯，北部也將於晚間起風勢增強。至於民眾最關心的「明（13）日是否放颱風假」，中央氣象署公布最新「暴風圈侵襲」全台機率！

最新颱風動態120小時暴風侵襲機率

基隆市：14%

台北市：14%

新北市：13%

桃園市：10%

新竹縣：8%

新竹市：8%

中部

苗栗縣：11%

台中市：19%

南投縣：37%

彰化縣：19%

雲林縣：44%

南部

嘉義市：66%

嘉義縣：61%

台南市：96%

高雄市：100%

屏東縣：100%

恆春半島：100%

東部

花蓮縣：79%

台東縣：99%

綠島：99%

蘭嶼：95%

離島

澎湖縣：13%

金門縣：0%

連江縣：0%

