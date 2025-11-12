快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
生活中心／陳佳鈴報導
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。
受颱風外圍環流影響，氣象署針對北北基桃及高雄等多縣市發布大雨及豪雨特報，提醒民眾嚴防強風與短時強降雨。氣象署強調，鳳凰的暴風圈已明顯接觸台灣陸地，尤其南部與東南部地區風雨最為明顯，北部也將於晚間起風勢增強。至於民眾最關心的「明（13）日是否放颱風假」，中央氣象署公布最新「暴風圈侵襲」全台機率！
最新颱風動態120小時暴風侵襲機率
基隆市：14%
台北市：14%
新北市：13%
桃園市：10%
新竹縣：8%
新竹市：8%
中部
苗栗縣：11%
台中市：19%
南投縣：37%
彰化縣：19%
雲林縣：44%
南部
嘉義市：66%
嘉義縣：61%
台南市：96%
高雄市：100%
屏東縣：100%
恆春半島：100%
東部
花蓮縣：79%
台東縣：99%
綠島：99%
蘭嶼：95%
離島
澎湖縣：13%
金門縣：0%
連江縣：0%
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 11 小時前
不斷更新／花蓮明利村、長橋里停班課！ 11/13全台颱風假一覽
颱風「鳳凰」在12日19時40分左右從屏東恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已解除颱風警報。而氣象署提醒，12日晚至13日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮台視新聞網 ・ 5 小時前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 16 小時前
鳳凰颱風減弱成熱帶性低氣壓！全台11/13正常上班上課 僅2地停班課
原鳳凰颱風已於12日晚間7時40分左右，由屏東恆春鎮登陸，沒多久便減弱為熱帶性低氣壓，而氣象署也於12日晚間20時30分解除颱風警報。不過，強烈殘留的雲系，仍造成部分地區有強降雨及強陣風。因此，《中天新聞網》整理出11/13全台停班課訊息。中天新聞網 ・ 6 小時前
鳳凰颱風解除陸上颱風警報！登陸後快閃襲台已減弱為熱帶性低氣壓
第26號颱風中心已於11月12日19時40左右於屏東縣恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，預計未來向東北移動，對臺南以南、臺東及恆春半島的影響程度已降低。景點+ ・ 6 小時前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 10 小時前
4生肖「年底財運爆發」！工作加薪、投資也賺
年底財運爆發！根據《搜狐網》的生肖運勢專欄，屬狗、羊、兔、牛的人，在年底時節有機會在事業或投資方面突飛猛進，可謂賺錢越來越順利，有望「過個肥年」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
明天還有颱風假？鳳凰暴風圈進入南台灣 9縣市戒備
明天還有颱風假？鳳凰暴風圈進入南台灣 9縣市戒備EBC東森新聞 ・ 19 小時前
鳳凰颱風中彰雲停課「她」堅持上班 隔天南投鄉民不罵了
鳳凰颱風來襲，中彰雲林等縣市於11日晚間宣布12日停班停課，唯獨南投縣不同調，引發民眾議論。南投縣長許淑華表示，決策是依據科學數據做出判斷，因南投不在陸上颱風警戒範圍內，且風雨未達標準。事實證明，12日南投確實風雨不大，印證了縣長的決定。同時，雲林縣則因小編誤發圖文，一度造成家長混淆，而台中市雖然停班停課，但因實際天候狀況良好，也引起市民不同評價。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
輕颱鳳凰來前2樣情！屏東山區撤離690人、百貨公司熱鬧如常
據中央氣象署指出，輕颱鳳凰預估傍晚從恆春半島登陸，但目前屏東天氣仍處陰涼無雨，因此有不少民眾出門活動，百貨公司美食街在下午時段湧入滿滿人潮，不過，縣政府仍不敢大意，陸續針對山區進行預防性撤離，截至12日下午已撤離690人；此外，恆春半島傳有215戶停電，經台電搶修後，截至下午3時剩57戶未復電。中時新聞網 ・ 12 小時前
鳳凰颱風登陸秒變雞！曾鴻陽警告：秋颱「共伴效應」才是真正的殺手
今年第26號颱風「鳳凰」於今（12）日傍晚19時40分登陸屏東恆春，不過結構鬆散、登陸後迅速減弱。中央氣象署在20時30分正式解除颱風警報，並宣布鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓。然而，氣象學者提醒，切勿因此掉以輕心：秋季颱風雖勢弱，但其與東北季風結合的「共伴效應」，往往才是造成災害的最大隱憂。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
為何桃園放颱風假？ 張善政說明決策原因
桃園市長張善政11日前往桃園區，視察「鳳凰颱風災害應變中心二級開設」情形時表示，市府災害應變中心二級開設，將全力做好防災工作，並要求各區公所嚴密監控地勢脆弱地區，特別加強巡查先前崩塌地段及山區道路安全，確保市民平安度過颱風。針對媒體提問桃園市此次實施颱風假決策原因，張善政提到，昨（10）日晚間中央氣象署最新預報顯示，桃園市沿海地區風力已達並超過停班停課的標準，復興區雨量亦達警戒值。經綜合氣象資料與地方實際狀況評估後，市府決定今（11）日全市停班停課，確保市民安全。「鳳凰颱風災害應變中心二級開設」桃園市長張善政坐鎮指揮。 張善政說明，市府於10日晚間7時接獲最新氣象資料後，研判桃園沿海風勢為北部地區最強，復興等山區雨勢也明顯達標，符合發布災防假的條件。除氣象因素外，市府同時考量桃園跨區通勤、通學人口眾多，若採分區停班停課，恐造成教師調度困難與校務運作混亂，因此決定全市同步放假，以兼顧安全與秩序。張善政指出，今（114）年7月丹娜絲颱風期間，市府曾試行分區放假措施，導致部分教師無法跨區到校，影響教學及學童照顧。此次市府吸取經驗，教育局於決策過程中充分研議後，也一致建議採全市放假措施，以兼顧台灣好新聞 ・ 1 天前
