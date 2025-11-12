快訊》鳳凰登陸20分鐘就陣亡 氣象署解除颱風警報
今年第26號颱風「鳳凰」今日晚上7時40分從屏東縣恆春鎮登陸，氣象署指出，颱風於晚間8時減弱為熱帶性低氣壓，已在8時30分解除海、陸警。
更多中時新聞網報導
NBA盃》字母哥準大三元 公鹿小組賽9連勝
范怡文當嬤初抱孫女小緊張
NBA》亞歷山大追分 雷劈灰熊率先10勝
其他人也在看
NBA／唐西奇本季第二次灌籃超越上季 聰明哥：他平常都在裝
湖人隊一哥唐西奇（Luka Doncic）今天在第三節切入暴扣，這只是他本季第2次灌籃，但已超越上賽季的1次。隊友史馬特（Marcus Smart）賽後笑說：「他平時都在裝。」 第三節唐西奇切入...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
（影）熱火延長賽最後一擊開後門 倒數0.4秒空中接力爆扣絕殺
NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)例行賽，騎士與熱火之戰上演加賽絕殺戲碼，延長賽倒數0.4秒米契爾（Donovan Mitchell）三分球追平，但熱火發邊線球，最後一擊欺敵成功，戰術開後門讓威金斯（Andrew Wiggins）空中接力灌籃，終場熱火以140-138絕殺騎士。太報 ・ 1 天前
NBA》獨行俠2025-26賽季開季各種悲劇 總管Nico可能隨時被炒
獨行俠隊開季至今僅打出3勝7敗，團隊內部各種烏煙瘴氣，讓外界紛紛猜測總管哈瑞森很可能隨時會被炒魷魚。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
NBA》Luka Doncic 38分Austin Reaves歸隊24分 湖人力退黃蜂
上一戰中斷5連勝的洛杉磯湖人，今天迎來Austin Reaves歸隊，貢獻24分，Luka Donc緯來體育台 ・ 1 天前
NBA》湖人Luka Doncic聯手Austin Reaves轟62分 領紫金大軍輕取黃蜂
洛杉磯湖人11日迎來客場5連戰的第2戰，面對夏洛特黃蜂，靠著當家球星Luka Doncic狂轟38分，加上從傷兵名單回歸的Austin Reaves攻下24分，以及八村塁挹注21分，率隊以121比111拿下勝利，戰績來到8勝3敗。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
NBA》前NBA球星Michael Ray Richardson去世 享壽70歲
曾4次入選 NBA 全明星的Michael Ray Richardson，因吸毒被聯盟禁賽，美國時間緯來體育台 ・ 11 小時前
NBA》2026全明星賽新制發布 美國隊vs世界隊、每場12分鐘
NBA明星賽再度改制，聯盟宣布2026年2月15日明星賽的新賽制，上季是透過小型錦標賽模式競爭，新球季將是「美國隊vs世界隊」的模式，美國隊會有兩隊，總共3隊採取循環賽制，4場比賽，每場12分鐘，最後是前兩名隊伍打決賽。中時新聞網 ・ 9 小時前
NBA》Victor Wembanyama砍下38分包括第4節18分 馬刺逆轉公牛
Victor Wembanyama 在第4節獨得 18 分，全場得到 38 分，聖安東尼奧馬刺美國時緯來體育台 ・ 1 天前
NBA/槍響前絕殺！貝恩高難度三分球 魔術氣走拓荒者
魔術今（11日）在家差點搞砸全場最多領先14分的優勢，最後靠貝恩（Desmond Bane）在槍響前1.9秒投中絕殺三分球，以115比112險勝拓荒者。中天新聞網 ・ 1 天前
NBA》Stephen Curry今日數據 勇士賽程、直播資訊
金州勇士頭號球星Stephen Curry出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 7 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！18縣市宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚會於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。根據氣象署最新預測，明日仍有3縣市部分地區達停班停課標準，包括台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮以及澎湖縣。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 24 分鐘前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 10 分鐘前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
羅志祥「對吳宗憲很失望」 30年疑問終於得到解答
吳宗憲12日與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體上羅志祥的節目《綜藝OK啦》，私下吳宗憲和羅志祥是鄰居，原本就有私交，吳宗憲相當有自信問羅志祥：「憲哥這輩子有讓你失望過一次嗎？」沒想到羅志祥秒答，「有啊！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 8 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 11 小時前