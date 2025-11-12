快訊／鳳凰颱風大暴衝！今晚登陸恆春「快閃出海」 風雨搖滾區出爐

記者蔣季容／台北報導

鳳凰颱風加速逼近台灣。（圖／氣象署）

鳳凰颱風侵台倒數！中央氣象署表示，鳳凰颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。

12日14時的中心位置在北緯 22.0 度，東經 119.7 度，即在鵝鑾鼻的西方約 120 公里之處，以每小時23轉43公里速度，向東北進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒 18 公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑120公里。

根據最新資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻西方海面，向東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、南投以南及花蓮、台東構成威脅，預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風預計今日晚間登陸恆春半島，短暫停留後快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。

定量降水預報。（圖／氣象署）

朱美霖說明，目前東南邊及北海岸降雨趨緩，不過中南部晚間雨勢將增多，花東也仍有明顯降雨。明天颱風遠離，台灣風場轉變，白天基隆北海岸、大台北、宜蘭地區有明顯降雨。到了週六、週日東北季風減弱，迎風面雨勢趨緩，不過下週一又有新一波東北季風，屆時迎風面雨勢又再增強。

至於鳳凰颱風路徑是否較為罕見，朱美霖指出，通常侵台颱風路徑都是由台灣東邊到西邊，像鳳凰這種從西邊登陸的屬於第8、第9類路徑，大約佔1成。

