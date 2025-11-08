快訊／鳳凰颱風將至影響 東琉線宣布11/11、11/12停航

今天（11/7）是二十四節氣中的「立冬」，但天氣仍偏暖。氣象專家吳德榮指出，鳳凰颱風將於下週一（11/10）通過菲律賓進入南海，並可能在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣。 下週二、三鳳凰恐挾帶「暴風及大量降雨」，風雨分布仍有變數。下週四白天起，颱風減弱遠離，天氣才會逐步好轉。氣象專家林得恩指出，鳳凰颱風在11月生成，強度與路徑都屬「罕見個例」，尤其從台灣西部一路北上極為少見，顯示氣候變遷正在改變颱風生成與發展的模式。

太報 ・ 1 天前