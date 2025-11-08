快訊／鳳凰颱風將至影響 東琉線宣布11/11、11/12停航
因應鳳凰颱風來襲，東琉線大部分交通船業者宣布，11日和12日全天停航，十日航班也有縮減，請要搭乘的民眾留意。
鳳凰颱風最新路徑！氣象署揭一周降雨趨勢 中部恐首當其衝
有機會停班課？鳳凰恐成穿心颱 粉專示警：侵台機率高
鳳凰颱風大爆發！ 鄭明典：恐對菲律賓釀大災難
快訊／女遭同居男友攻擊 警持盾牌衝住家逮人
快訊／女遭同居男友攻擊 警持盾牌衝住家逮人
鳳凰颱風將襲 小琉球忙運物資 遊憩業者收遊具
鳳凰颱風將襲 小琉球忙運物資 遊憩業者收遊具
鳳凰颱風過菲律賓後北轉 週三週四可能登陸西半部｜#鏡新聞
中度颱風鳳凰步步逼近，氣象署預計在週三晚上到週四清晨，就會登陸台灣西半部機率大。從週一開始迎風面台東花蓮就會有明顯雨勢，週三晚上開始風雨開始變強，必須要嚴加戒備。
2歲童「血輪眼、麵龜手」 竟是猝死風險急症上身！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 家長注意！一名2歲男童連續多日反覆發燒，母親還發現他的手腳腫得像麵龜、雙眼布滿血絲、嘴唇乾裂發紅，脾氣開始煩躁不安，診所醫師察覺狀況有異，建議盡快送急診檢查，經兒科醫師仔細觀察與詢問病史，研判是有猝死風險的急症「川崎病」惹禍，所幸及時藥物治療後狀況大幅好轉。 收治病人的亞洲大學附屬醫院兒童心臟科主治醫師邱俊諫表示，男...
【動畫說時事】鳳凰颱風急轉北襲！ 下週暴風豪雨恐橫掃全台
今天（11/7）是二十四節氣中的「立冬」，但天氣仍偏暖。氣象專家吳德榮指出，鳳凰颱風將於下週一（11/10）通過菲律賓進入南海，並可能在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣。 下週二、三鳳凰恐挾帶「暴風及大量降雨」，風雨分布仍有變數。下週四白天起，颱風減弱遠離，天氣才會逐步好轉。氣象專家林得恩指出，鳳凰颱風在11月生成，強度與路徑都屬「罕見個例」，尤其從台灣西部一路北上極為少見，顯示氣候變遷正在改變颱風生成與發展的模式。
鄭麗文出席統派活動 王定宇批「辱白恐受難者」：形同吐蔣介石口水
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界傳出追思對象包含中共潛伏在台的最高階間諜吳石等人，引發爭議。對此，民進黨立委王定宇痛批，鄭麗文以「白色恐怖受難者」來美化吳石，不僅汙辱白色恐怖受難者，更對不起當時因吳石背叛而犧牲的國軍官兵，形同對前總統蔣介石吐口水。
戴資穎宣布正式退役 小戴爸爸:該好好休息了
南部中心／鄭兆佐、陳芷萍 高雄市報導台灣羽球球后戴資穎7日晚上在個人臉書突然發文，宣布正式退役！文中說到，因為不想讓大家看到脆弱的自己，所以不會舉辦退役儀式。戴爸爸上午接受媒體採訪表示，小戴從去年巴黎奧運後，飽受膝傷之苦，今年終於雙膝都動了手術，未來會先休息，等膝蓋復原後，可能會去爬玉山、環島旅行。
鳳凰恐變強颱！不排除發布海陸警報 中南部、花東下周慎防風雨
【緯來新聞網】颱風「鳳凰」逐步接近台灣，中央氣象署表示，該熱帶氣旋最快可能於今（7日）午後增強為中度
鳳凰急轉逼台！週日開始變天 粉專警告「這2區」躲不掉大雨
中颱鳳凰來勢洶洶，預計從下週三（12日）開始影響台灣，氣象粉專就列出4大重點提醒，警告這次颱風帶來的雨勢不容小覷，民眾要注意防颱。
鳳凰颱風恐鬼轉侵台！是否放颱風假北市府回應了
[FTNN新聞網]生活中心／台北報導中度颱風「鳳凰」恐將鬼轉直奔台灣而來，根據最新的颱風暴風侵襲機率預測，台北市未來120小時遭暴風侵襲機率為45%。對於是否...
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」
鳳凰來勢洶洶！這天抵達「台灣上空」 強風豪雨恐掃全台
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「天氣風險」預估，下週一晚間將發布海警，後續各地納入警報範圍機會高，中心有機會登陸。
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前