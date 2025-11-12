快訊／鳳凰颱風19:40恆春登陸！

鳳凰颱風登陸。（圖／氣象署）





鳳凰變迷你了！今年第26號鳳凰颱風已於今（12）日19時40左右，由屏東恆春鎮登陸，氣象署也預估鳳凰颱風恐在今晚到深夜減弱為熱帶性低氣壓，並在「這一帶」出海。

根據氣象署19時15分發布的最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時暴風圈縮小，中心位於鵝鑾鼻西北方近海，向東北轉東北東移動，對台南以南及台東構成威脅，預計此颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

氣象署預報科林秉煜科長在稍早記者會中說明，颱風登陸後強度將減弱，不排除最快今晚到深夜減弱為熱帶性低氣壓，屆時將發布熱帶低氣壓特報，預估今晚至深夜會在屏東、台東一帶出海。

廣告 廣告

高雄苓雅區大雨。（圖／東森新聞）

林秉煜也提醒，今晚至明天白天，颱風通過南台灣、花東地區，下雨情況明顯，北台灣東北季風增強加上東南風在北海岸造成局部雨勢，即便今晚至明天白天颱風減弱逐漸遠離，仍不能掉以輕心，要留意短延時強降雨。

更多東森新聞報導

不斷更新／鳳凰颱風來襲 各縣市12日停班課一次看

鳳凰颱風來襲！4縣市、部分地區停班課 資訊一次看

鳳凰颱風停班課／台中明日正常上班上課

