快訊／鳳凰颱風19:40登陸屏東恆春！今晚快閃出海 有望解除海陸警

生活中心／朱祖儀報導

鳳凰颱風。（圖／氣象署）

輕度颱風「鳳凰」侵台！中央氣象署指出，颱風中心於今（12）日晚間19時40分登陸屏東恆春，預估將於今日晚間出海，也不排除後續降為熱帶性低氣壓，最快今晚就可以解除海陸警。

氣象署指出，鳳凰颱風在過去3小時暴風圈縮小，有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。氣象署科長林秉煜說明，預計颱風在未來1至2小時通過屏東，今晚至深夜從屏東至台東出海。

林秉煜提醒，今晚颱風通過台灣，花東、中南部要留意明顯降雨；而今晚至明晨要留意共伴效應，基隆北海岸及大台北山區注意局部豪雨及短延時強降雨，北部、南部及東半部也要防局部大雨。



