快訊／鳳凰颱風19:40登陸屏東恆春！今晚快閃出海 有望解除海陸警
生活中心／朱祖儀報導
輕度颱風「鳳凰」侵台！中央氣象署指出，颱風中心於今（12）日晚間19時40分登陸屏東恆春，預估將於今日晚間出海，也不排除後續降為熱帶性低氣壓，最快今晚就可以解除海陸警。
氣象署指出，鳳凰颱風在過去3小時暴風圈縮小，有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。氣象署科長林秉煜說明，預計颱風在未來1至2小時通過屏東，今晚至深夜從屏東至台東出海。
林秉煜提醒，今晚颱風通過台灣，花東、中南部要留意明顯降雨；而今晚至明晨要留意共伴效應，基隆北海岸及大台北山區注意局部豪雨及短延時強降雨，北部、南部及東半部也要防局部大雨。
更多三立新聞網報導
普發1萬陸續入帳！一堆人「拖到明年才領」 原因曝光：不用急
吊車大王出手了！凌晨派女婿前進蘇澳勘查 「2山貓+1怪手」待命中
鳳凰剩最後一口氣！3區雨彈炸到週五 這天急凍最低溫剩15度
1清潔神物恐溶出毒！醫曝驚人成分「超傷肝、腎」：致癌風險很高
其他人也在看
快訊／鳳凰颱風19:40恆春登陸！
快訊／鳳凰颱風19:40恆春登陸！EBC東森新聞 ・ 13 小時前
輕颱鳳凰來勢洶洶！屏東縣12日停班停課
針對輕颱鳳凰來勢洶洶，屏東縣政府稍早表示，依照中央氣象署資訊，輕颱鳳凰暴風圈已接近西南方近海，屏東縣已列入陸上警戒區域，需嚴加戒備，且依據氣象署風力預測資料、考量縣民出入安全，屏東縣12日停止上班、停止上課。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰奄奄一息！「輕颱下限」今晚登陸 深夜出海解除海陸警
鳳凰颱風因環境不利於發展，過去3小時強度稍減弱且暴風圈縮小，已達輕度颱風下限。預計今傍晚至晚間登陸恆春半島，晚間至深夜減弱為熱帶性低氣壓，接著自台東出海，最快將在深夜解除海陸警。中天新聞網 ・ 17 小時前
鳳凰剩最後一口氣！「輕颱下限」登陸台灣 今深夜出海解除海陸警
鳳凰颱風持續減弱中，中央氣象署表示，目前鳳凰已達輕度颱風下限，預計今（12）日傍晚至晚間登陸恆春半島，並於晚間至深夜減弱為熱帶性低氣壓，接著自台東出海。氣象署最快將在今天深夜解除海陸警。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
鳳凰颱風海陸警齊發! 估最快明傍晚從高屏登陸
生活中心／綜合報導鳳凰颱風已經減弱為輕颱，氣象署海、陸警齊發，不過，登陸點再南修，登陸時間也延後，預估明天傍晚到晚間，可能登陸高屏地區，不過受到地形破壞，逐漸減弱，再從東部出海，提醒今天的共伴效應最強，將為東北部、東半部山區帶來大豪雨。民視 ・ 1 天前
評估輕颱鳳凰影響程度 嘉市：11/13 照常上班上課
嘉義市政府公告，根據中央氣象署預報最新資訊，輕度颱風鳳凰預計今晚從恆春地區出海，期間有逐漸減弱為熱帶性低氣壓趨勢，嘉義地區已解除陸上警戒。嘉義市政府宣布，明日(11/13)照常上班、照常上課。提醒市民朋友明日仍有大雨或強陣風發生機率，外出往來通行請注意自身安全。更多新聞推薦 ● 橋頭仕豐新亮點 公兒10公園成親子休憩新選擇台灣好新聞 ・ 13 小時前
股匯不同調！新台幣連二黑、收31.069元 不排除貶破31.1元
美國史上持續最長的政府停擺可望結束，美股漲跌互見，台股回神走高，新台幣一早以升值開出，在外資連續九天賣超，匯價一路朝31.1元的方向回落，由於部分縣市受鳳凰颱風影響，出口商的賣壓明顯減少，不過，央行則是調節尾盤，避免貶幅過大，終場收31.069元、貶1.7分，連續兩日收黑，仍創下逾半年的新低價，總成交值16.575億美元。太報 ・ 14 小時前
謝侑芯與黃明志「關係親密且特殊」大馬警長鬆口證實了 命案進度曝光
網紅謝侑芯赴馬來西亞工作卻慘死當地，事件至今仍不斷延燒，馬來西亞歌手黃明志也牽連其中，雖然黃明志多次發聲否認，但仍舊無法挽回形象，今（11日）馬來西亞警方最新聲明指出，黃明志與謝侑芯不是單純朋友，而是有著親密的特殊關係。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風19:40登陸屏東恆春！估台東或恆春快閃出海
據中央氣象署最新資訊，第26號颱風鳳凰已在12日晚間7時40分許，自屏東縣恆春鎮登陸，對台南以南、台東構成威脅，氣象署預估「鳳凰」12日就會從台東或恆春出海，也可能提前減弱成熱帶性低氣壓。中天新聞網 ・ 13 小時前
LIVE／鳳凰減弱中估晚間登陸屏東 氣象署11:40最新說明
即時中心／顏一軒報導輕颱「鳳凰」持續減弱中，暴風圈也在縮小，不排除將提前降級為熱帶性低氣壓，預計在今（12）日傍晚左右登陸高雄或屏東，後（13）日清晨從台東附近出海。中央氣象署將在上午11時40分，由預報員朱美霖出面說明颱風的最新動態。現場最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。民視 ・ 18 小時前
颱風鳳凰減弱為熱帶低壓 晚間8時30分解除警報
（中央社記者張雄風台北12日電）中央氣象署表示，第26號颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，今天晚間8時30分解除颱風警報。中央社 ・ 12 小時前
11/12放颱風假？鳳凰最新風雨預測 明晨9縣市達標
鳳凰颱風逼近台灣，氣象署預估(12日)傍晚至晚間從高屏一帶登陸，而根據最新風雨預報資料，週三清晨共有9地區風力或雨量預估達停班課標準，實際放假仍需由各縣市政府決定。中天新聞網 ・ 1 天前
賴清德籲聲援沈伯洋 韓國瑜再爆金句：自己生病、要讓別人吃藥
中共威脅將透過國際刑警組織，對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕；總統賴清德昨呼籲立法院長韓國瑜出面聲援。對此，韓國瑜今（12日）親自回應，這明顯就是「自己生病、要讓別人吃藥」，若繼續消費沈伯洋，這對沈一點都不公平。鏡報 ・ 19 小時前
鳳凰颱風轉弱 台南13日正常上班上課
因應鳳凰颱風來襲，台南市12日停班停課，不過，台南幾乎沒有風雨之感，直到晚間才開始降雨。根據中央氣象署資訊，13日台南市風力及雨量預測均未達停班停課標準，台南市政府晚間宣布，13日照常上班、照常上課。中時新聞網 ・ 13 小時前
颱風天前蹺家! 水豚君跳"90公分高圍籬"脫逃 主人協尋
生活中心／陳崇翰 新北報導 新北市萬里區一處自然休閒園區，由陳姓業主飼養一公、一母的水豚君，其中公的"小豬"竟然在颱風前夕離家出走，調閱監視器後發現，水豚君直接跳出90公分高的圍籬翹家，業主擔心安全疑慮，緊急在臉書PO文，希望附近民眾一同協尋水豚君的下落。民視 ・ 1 天前
輕颱鳳凰持續減弱 屏東縣13上班上課
輕颱鳳凰雖未登陸但威力持續減弱中，屏東縣政府稍早表示，依據中央氣象署預報資料顯示，屏東縣13日風力及雨量都未達停班、停課標準，所以都正常上班、正常上課。中時新聞網 ・ 13 小時前
嚴防鳳凰 陳其邁視察永安排水確保防汛順暢
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風預計今(12)日通過台灣陸地，預料下半天風雨將轉強。為關心防颱整備工作，高雄市長陳其邁上午趕往永安北溝排水系統視察，檢視護岸整治成果與抽水設備整備情形。陳其邁指出，颱...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
不斷更新／鳳凰減弱！登陸恆春半島 全台13日颱風假一次看
【緯來新聞網】受到颱風鳳凰影響，中央氣象署表示，鳳慌颱風已於今（12日）晚間7點40分自恆春半島登陸緯來新聞網 ・ 12 小時前
鳳凰恐死在台灣上空！登陸後「減弱為熱帶低壓」 週四從台東出海
鳳凰颱風路徑南修，預計週三（12日）傍晚至晚上登陸高屏，其中屏東機率較高，並於週四清晨自台東出海，在通過台灣期間可能會減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署表示，颱風強度略為減弱，不過七級風平均暴風半徑220公里，對於近海及陸地威脅仍不容小覷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰陸警範圍縮至8縣市 氣象署估今晚登陸後減弱為熱帶性低氣壓
輕颱「鳳凰」暴風圈已經進入台灣南部陸地，氣象署指出，過去3小時颱風強度減弱，暴風圈也有縮小趨勢，陸上警戒範圍從10縣市縮減至8縣市，雲林、澎湖脫離警戒範圍，預估今日晚間登陸至出海期間，就會減弱為熱帶性低氣壓。中時新聞網 ・ 23 小時前