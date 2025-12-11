快訊／鳳山2天2死…疑「封屍半個月」！死者身份曝

記者簡榮良／高雄報導

巧合。高雄鳳山區光遠路昨（10）日才發生駭人聽聞兇殺案，68歲檳榔攤老闆娘遭找上門討債的46歲呂男持刀殺害。同一條路上今（11）日上午10時許，驚傳一名男子陳屍住處疑超過半個月，才被管理員發現。死者是62歲陳姓男子，平時獨居，警方已聯繫上哥哥前往認屍，詳細死因有待釐清。

鳳山昨日發生兇殺案，同一條光遠路今日再傳憾事。（圖／翻攝畫面）

警方今日上午10時7分，接獲縣衙里里長反映，一位住在光遠路的獨居老人半個月足不出戶，且屋內傳出異味，管理員心想不妙，警方會同里長及消防人員到場，確認大門反鎖且無人回應，破門後發現陳男已無生命跡象，經鑑識小組採證，初步查看現場無外力介入及打鬥痕跡，全案報請高雄地檢署檢察官相驗。

更多三立新聞網報導

「無照長腿妹」遭老翁闖紅燈撞飛…騰空掉皮滲血畫面曝！

剛斷里長父子黑手…議員再爆Google空拍「垃圾一堆3年」！高市府回應了

路邊撿「2千元＋一撮斷髮」紅包…竟嗨喊：娶水某！男子驚人身份曝

「檳榔攤愛子母」求饒聲中…擋刀替死！女兒認屍下跪哭喊：怎麼會這樣

