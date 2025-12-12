快訊／鴻海帶高雄飛！亞灣Y15聯開案 3千個金飯碗、房市、消費全線噴發

財經中心／師瑞德報導

鴻海科技集團（2317）深耕南台灣佈局迎來重大里程碑！鴻海輪值CEO楊秋瑾今（12）日親率高階團隊南下，與高雄市政府正式簽署「捷運黃線Y15站聯合開發案」契約。身為屏東子弟的楊秋瑾，展現出回饋鄉里的霸氣與細膩，當場宣布將投入新台幣159億元，打造亞灣區地標級的「智慧雙塔」旗艦總部。她更感性宣示，這不僅是鴻海未來十年深耕高雄的起點，更將透過全台首創的「員工安心宅」規劃，把頂尖AI人才「黏」在南台灣。

楊秋瑾親自督軍：人才在哪，競爭力就在哪

「人才在哪裡，競爭力就在哪裡。」楊秋瑾在簽約儀式上語氣堅定地表示，鴻海此次投資不僅是興建冷冰冰的商辦硬體，更是為了打造一個能讓人才安居樂業的溫暖聚落。她指出，科技業最頭痛的就是人才居住問題，因此在Y15聯開案的規劃中，鴻海做出了一項破天荒的決定：保留高達30%的容積，專門規劃為「員工安心宅」。

這項創舉旨在提供優渥的居住福利，解決北漂或南移人才的後顧之憂。楊秋瑾希望能藉此鼓勵鴻海集團的一級主管與優秀科技人才舉家南遷，讓員工不只在高雄工作，更能在亞灣安家，進而帶動整體產業聚落的發展，讓高雄成為AI人才嚮往的宜居城市。

打造亞灣天際線 三大智慧平台進駐

楊秋瑾進一步描繪Y15的宏大願景，這座雙塔建築將成為鴻海導入高科技技術的關鍵載體。未來將引進集團旗下的AI團隊、Web3.0、車聯網、雲端運算等三大智慧平台團隊進駐。園區將結合綠能與創新技術，將此地打造為兼具科技研發、時尚生活與觀光娛樂的國際級地標，成為鴻海面對全球市場的重要展示窗口，也是高雄亞灣區最亮眼的天際線。

有溫度的科技業！楊秋瑾送暖：捐贈巡迴醫療車、設獎學金

除了硬底子的商業投資，楊秋瑾也帶來了充滿溫度的見面禮，展現企業家的柔性關懷。她表示，鴻海致力於成為高雄的「好鄰居」，特別關注偏鄉醫療資源不足的問題。為此，鴻海宣布捐贈新台幣1,900萬元給高雄市政府，打造一輛配備先進儀器的大型X光巡迴乳房攝影車。這輛車將深入偏鄉角落，為婦女提供高品質的醫療檢測服務，縮短城鄉醫療差距，守護南台灣女性的健康。

此外，為了培育更多在地優秀學子，楊秋瑾也同步宣布設立「高雄版鴻海獎學金」，鼓勵學生勤奮向學，未來能投入科技產業，形成正向的人才循環。

陳其邁力挺：鴻海是亞灣2.0領頭羊

對於鴻海展現的強大投資力道，高雄市長陳其邁表達高度感謝。他指出，加上此次Y15案的159億元，鴻海這三年來在高雄的累計投資額已突破250億元，範疇涵蓋算力中心、電動車產業、電池研發及試量產中心等，是「亞灣2.0」計畫最關鍵的領頭羊。

陳其邁強調，市府早已超前部署，憑藉充裕的電力與人才庫，成功吸引包括鴻海、IBM、AWS、NVIDIA、AMD等340家國內外大廠進駐。未來Y15旗艦總部完工後，將以鴻海為核心，吸引更多AI算力中心與供應鏈廠商群聚，建構完整的AI產業生態系。同時，雙方在「CityGPT」智慧城市的合作經驗已見成效，未來將攜手將「高雄經驗」輸出國際。

Y15開發案亮點：45層地標串聯旅運中心

根據捷運局規劃，Y15聯開案基地面積達1.1公頃，位於亞洲資產管理中心高雄專區核心，緊鄰高雄港旅運中心與高雄展覽館。鴻海將在此興建一棟45層、一棟32層的A級商辦大樓，總開發量體約5.2萬坪。

這座「高雄亞灣·鴻海旗艦總部」將透過空橋與旅運中心串聯，預計創造3,000個就業機會，每年帶來200億元產值。市府不僅能分回63億元挹注捷運建設基金，園區內新增的227席公共停車位，也將有效緩解周邊會展活動的停車需求，透過TOD（大眾運輸導向發展）策略，加速高雄轉型為國際化現代都市。

