快訊／鴻海找到藍海！單月營收7千億創紀錄 預告3月將與「他」合體

財經中心／師瑞德報導

鴻海（2317）今（5）日公告2026年1月營收達新台幣7,300億元，雖月減15.39%，但年增幅度高達35.53%，創下歷年同期新高紀錄 。主要受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁 。鴻海指出，儘管進入傳統淡季，但AI機櫃出貨持續放量，加上消費智能產品表現優於預期，第一季能見度佳，預估季節性表現將優於過去5年區間 。（圖／鴻海提供）

鴻海（2317）今（5）日公布2026年1月營收，受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁，單月營收衝上新台幣7300億元，月減15.39%，但年增幅度高達35.53%，一舉超越2023年的紀錄，創下歷年同期新高 。鴻海表示，雖然進入傳統淡季，但第一季能見度優於前月，預期季節性表現將優於過去5年區間 。

最狂1月！營收年增35.53% 寫下歷年同期新高

根據鴻海公告數據，2026年1月營收為7300.39億元，較上月減少15.39%，但較去年同期大幅成長35.53%；若以美元計價，月減約15.8%，年增約41.3% 。這也是鴻海歷年1月營收首度突破7000億大關，改寫2023年1月6604億元的次高紀錄，寫下「最強1月」表現 。

廣告 廣告

AI伺服器發威 雲端網路產品強勁成長

觀察四大產品類別表現，若與去年同期相比，「雲端網路」、「元件及其他」以及「消費智能」產品皆呈現強勁成長 。其中，「雲端網路產品類別」受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁，年對年成長最為顯著 ；「元件及其他產品類別」則受惠於主要業務相關零組件出貨成長 ；「消費智能產品類別」也因拉貨動能維持高檔而強勁成長 。僅「電腦終端產品類別」較去年同期略為衰退 。

若與上月相比，受拉貨動能及出貨時間規劃影響，「消費智能」、「雲端網路」及「元件及其他」類別皆呈現衰退，唯獨「電腦終端產品類別」表現亮眼，較上月顯著成長 。

淡季不淡？首季展望優於預期 緊盯3月輝達GTC大會

展望2026年第一季，鴻海指出，雖然2025年第四季營收已創下歷年新高，且ICT產品逐步進入傳統淡季，但目前的能見度已優於前月預測 。主要原因在於AI機櫃出貨持續放量，且消費智能產品表現也優於原先預期，因此預估本季的季節性表現，將會優於過去5年的區間 。

此外，鴻海也預告近期重大活動，將於3月16日舉辦2025年第四季法人說明會 。緊接著3月17日至20日將赴美參展「NVIDIA GTC 2026」，屆時是否會有更多AI相關合作與新品消息曝光，備受市場關注 。

鴻海（2317）今（5）日公告2026年1月營收達新台幣7,300億元，雖月減15.39%，但年增幅度高達35.53%，創下歷年同期新高紀錄 。主要受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁 。鴻海指出，儘管進入傳統淡季，但AI機櫃出貨持續放量，加上消費智能產品表現優於預期，第一季能見度佳，預估季節性表現將優於過去5年區間 。（AI製圖）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

史無前例！銀價狂飆逼出「鎔幣潮」？央行急令：生肖銀幣全回收

發票大獎逾35億！財神爺名單藏驚人巧合 近7成得主全靠「他」幫忙

外資巨頭來了！法國巴黎銀行獲准進駐亞資 搶攻富豪商機

手機市場飽和？童子賢妙喻「老樹發新芽」 、AI注入活水將再創高峰

