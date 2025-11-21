快訊／鴻海科技日滿頭白髮的郭董現身！ 劉揚偉：沒有郭董沒有鴻海
鴻海年度科技日今天正式登場，與會人數超過萬人次，是史上之最！鴻海也在一早宣布與OPEN AI合作永動機聯盟。今天開場最大神秘嘉賓就是鴻海創台人郭台銘，鴻海董事長劉揚偉表示，沒有創辦人就沒有今天的鴻海。
郭台銘在開場時與劉揚偉同步現身，由於郭台銘母親郭初永真11/6辭世，郭台銘滿頭白髮，低調沒有多做說明。劉揚偉現場致意並表達哀弔之情後，郭董則返回座位聆聽開場演場。
今年鴻海科技日強打最完整的AI應用、最完整的垂直整合、最紮實的製造能力、最前瞻的技術（量子、航太、人形機器人等）、最多元的合作夥伴參與，及最多來賓、媒體和民眾參與，去年兩天參觀人數約5,500人，今年目前報名人數已近1萬人。
今年科技日上除了秀出最新Model A及多款新型的電動車款外，也將發布鴻海在量子電腦、通用大型模型、人形機器人等領域的最新研發成果。鴻海已宣布國際AI巨頭OpenAI及IBM的相關合作，也成為關注焦點。
