快訊／鴻海股東嗨翻！全年營收衝破8兆寫新高 AI機櫃Q1續噴

鴻海2025年太狂了！全年營收衝破8兆大關，年增18%創歷史新高，寫下月、季、年「三冠王」紀錄。受惠AI雲端與零組件強勁拉貨，抵銷消費智能匯率影響。展望2026首季，雖逢淡季且基期高，但AI機櫃出貨放量，預期將站上過去五年高標。（圖／鴻海提供）

鴻海精密（2317）今（5）日正式公告 2025 年 12 月營收，繳出一張讓市場驚嘆的成績單！在 AI 浪潮的強勢助攻下，鴻海不只單月、單季營收刷新紀錄，2025 全年營收更首度衝破 8 兆元大關，來到 8 兆 998 億元，年增幅達 18.07% 。這份「三冠王」的亮眼表現，確立了鴻海在 AI 伺服器供應鏈中的霸主地位，面對即將到來的 2026 年第一季，雖然面臨高基期壓力，但公司喊話「AI 機櫃出貨持續放量」，預告淡季表現將站上過去五年區間的上緣 。

寫下歷史新頁！全年狂吞8兆 單季吸金2.6兆

根據鴻海公布的自結數據，2025 年 12 月營收為新台幣 8,629 億元，月增 2.20%，年增率更高達 31.77%，若改以美元計價，單月年增幅更衝上約 36.4% ，這數字直接超越了 2021 年 12 月創下的 7,176 億元紀錄，成為歷年同期最高 。將時間拉長來看，2025 年第四季營收總計達 2 兆 6,028 億元，季增 26.51%、年增 22.07% ，同樣刷新歷年單季新高 。而最受矚目的全年表現，2025 年累計營收達到 8 兆 998 億元，相較於 2024 年的 6 兆 8,599 億元，大幅成長 18.07% ，若以美元計價年增約 20.8% ，創下公司成立以來的歷史新高紀錄 。

AI雲端「強勁成長」 消費智能遭匯率逆風

在四大產品線的表現上，呈現出壁壘分明的強弱態勢。鴻海指出，2025 年 12 月與第四季，「雲端網路」與「元件及其他」兩大類別表現最為亮眼，無論是月對月或年對年皆呈現強勁成長 。其中，雲端網路產品類別受惠於 AI 雲端產品拉貨動能維持強勁，成為推升營收的主力引擎 ；而元件及其他產品類別則因主要業務相關零組件收入增加，拉貨需求暢旺，同樣繳出強勁成長的佳績 。

相對而言，消費性電子產品則受到基期與匯率的雙重夾擊。消費智能產品類別雖然拉貨動能優於去年同期，但受到匯率波動影響，年對年表現僅持平，第四季甚至略為衰退 ；而在月對月表現上，則因前期節日備貨墊高基期，呈現略為衰退 。至於電腦終端產品類別，同樣因為新品上市導致前期基期較高，本類別在月對月與年對年的比較上，皆呈現衰退走勢 。

Q1淡季不淡？AI機櫃成護身符 挑戰五年高標

展望 2026 年第一季，鴻海坦言，由於 2025 年第四季營收季增、年增雙雙強勁成長，優於原先顯著成長的預期，導致比較的基期相當高 。加上第一季向來是 ICT 產業的傳統淡季，市場原先擔憂動能可能放緩 。不過，鴻海強調手握「AI 機櫃」這張王牌，隨著出貨持續放量，將有效抵銷淡季效應 。鴻海預期，2026 年第一季的季節性表現，將會接近過去五年區間的「上緣」，展現出相當強韌的營運體質 。鴻海預計於 2026 年 2 月 5 日公告 1 月營收，屆時市場將能進一步檢視 AI 帶來的實質貢獻 。

