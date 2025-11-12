快訊／麻辣鍋老闆娘慘了！涉洗錢上億 遭聲押禁見
知名連鎖麻辣鍋蔡姓老闆娘涉將公司帳戶提供詐騙集團洗錢上億，台北地檢署11日指揮警方兵分32路到蔡女住處以及人頭公司進行搜索，並將她以及20名被告拘提到案，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見蔡姓老闆娘，至於前負責人鍾男等13名被告，則以10至50萬元交保。
據悉，檢警在偵辦假檢警、投資詐騙相關案件時意外挖出這起案件內幕，追查金流時發現，18名受害者遭詐走的9億元中，有高達1億多元流入10多個公司帳戶，細查發現其中一家竟是仍在營運中的知名麻辣鍋品牌。
根據公司登記資料，該麻辣鍋公司從2024年由蔡姓女老闆娘負責，她掌控旗下9個公司帳戶，涉嫌在今年4月至8月間，協助詐騙集團洗錢數上億。檢察官11日指揮刑事局電偵大隊、台北市警中正一與中山分局、台中市刑大、台南市警永康分局、保三總隊等單位，兵分多路搜索蔡女住處與人頭公司共32個地點，同步拘提20名涉案被告，移送台北地檢署釐清。
事實上，該麻辣鍋品牌過去以高檔食材吃到飽打出名號，曾進駐精品百貨相當風光，但分店近年來陸續傳出歇業消息。
