快訊／黃仁勳來了！口袋掏「這個」 全場搶拿

財經中心／廖珪如報導

輝達執行長黃仁勳今（29）日抵達台灣，在機場接受採訪時指出自己剛與中國員工度過農曆新年，這同時也是他來台灣的理由（輝達尾牙），他提到與台積電及輝達供應鏈正展開密切合作與製造。

聚焦 AI 基建核心挑戰：強調電力供應重要性、透露正與中國政府洽談晶片放行

他再度強調電力是非常重要的，例如美國現在就需要非常多電力來運作 AI 系統。此外，他也正在跟中國政府洽談，希望能夠放行輝達晶片。此外黃仁勳也強調與 Intel 合作 NVLink 的部分，供應鏈各有分工合作得很好。畢竟 Vera Rubin 的設計非常細緻，需要台積電等全體供應鏈共同合作。此次行程會參加尾牙、可能與台積電創辦人張忠謀見面，並且會跟台積電董事長魏哲家吃飯，如果可以想去逛夜市。

機場親民互動：發放養樂多與三明治寵粉、口袋驚喜掏出兩罐飲料逗笑全場

黃仁勳今天下午 13 時許在松山機場接受媒體聯訪；開始前他先幫粉絲簽名包括桌球拍、棒球、他本人自傳，他同時在發養樂多跟三明治給現場記者與粉絲，甚至從夾克口袋中掏出兩罐養樂多，畫面相當有趣。他跟粉絲說，自己要去剪頭髮了啦！

七年老友專屬服務：直奔文華東方旁理髮店、Ray 老闆特地清場提供 VIP 剪髮環境

總是比台積電董事長魏哲家還先看到黃仁勳，他將到位於文華東方附近的「Manorsalon」理髮店，理髮店老闆王永泰（化名 Ray）此前接受媒體採訪時就指出，黃仁勳近 7 年間每次返台，都會到自己店裡修剪髮型。兩人也因此機緣成為好友，連家人都會一起被他帶去修剪髮型，甚至連黃媽媽都被他剪過頭髮，而每次當他回台、透過管家前來聯繫預約時，自己也都會特地清場、準備一間 VIP 室讓他可以安安靜靜的剪髮避免被旁人打擾。

