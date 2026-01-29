快訊／黃仁勳來了！曝H200銷中獲川普支持

財經中心／師瑞德報導

輝達執行長黃仁勳訪台帶來重磅利多！證實下一代「Vera Rubin」平台六款晶片已全面在台積電量產，盛讚台積電執行力完美。針對中國市場，他透露川普支持 H200 銷中以鞏固美國優勢。面對地緣政治，他定調全球佈局是「產能加法」而非移出台灣，強調核心產能續留台灣，並點出能源將是 AI 新工業革命的決勝關鍵。（圖／三立iNEWS）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日低調訪台，面對記者包圍展現親民作風。針對市場高度關注的下一代 AI 平台進度、中國市場佈局以及地緣政治風險，黃仁勳給出了明確且振奮人心的答案。他證實最新一代「Vera Rubin」平台旗下六款晶片已全數進入量產，並盛讚台積電的完美執行力；同時透露美國總統川普對於 H200 晶片重返中國市場持正面態度，認為有助於鞏固美國科技霸權。

Vera Rubin 全面投產 盛讚台積電「完美執行力」

面對 AI 算力需求的爆炸性成長，黃仁勳首度對外揭露下一代 AI 超級電腦平台「Vera Rubin」的最新進展。他指出，Vera Rubin 是一個全新的架構，包含 Vera CPU、Rubin GPU、CXL 特別網絡晶片、NVLink 與 Spectrum-X 切換器，以及負責資安處理的 BlueField-4 等六款核心晶片，目前每一款都已進入「全面生產」階段。

黃仁勳特別強調與台積電的緊密合作關係，他以「不可置信（Incredible）」來形容台積電的技術實力與供應鏈彈性。他表示，NVIDIA 一口氣交付六款全新晶片設計，台積電不僅照單全收，且每一款做出來的成品都堪稱完美。為了應對龐大的需求，NVIDIA 已提前與台積電協調晶圓與 CoWoS 產能，並同步整合鴻海、廣達、緯創等系統廠供應鏈，展現對未來出貨的強大信心。

H200 登陸中國有望 曝川普態度「擴大美國領先」

針對外界關注的高階晶片 H200 是否能順利銷往中國，黃仁勳透露許可證正在進行最後確認。他更進一步指出，美國政府已判定 H200 銷中並無國安疑慮，且總統川普也找到了「國家安全」與「經濟領先」的平衡點。

黃仁勳轉述，川普鼓勵 NVIDIA 將 H200 帶回中國市場，因為這不僅對中國客戶有利，更能透過擴大市佔率來維持美國在 AI 領域的絕對技術優勢。他強調，這是一個符合常理的決策，因為美中軍方各自擁有獨立的晶片供應體系，商業銷售並不會構成直接風險。

產能佈局「是加法非減法」 破除去台化謠言

面對地緣政治升溫，美國政府希望將四成產能移出台灣的議題，黃仁勳也給出了獨到見解。他認為不應將其解讀為「移出」，而應該是「增加」。

他分析，未來十年台積電的產能需求將大幅成長，雖然部分產能會擴展至美、歐、日等地，但絕大部分的核心產能仍會留在台灣。這種全球佈局策略對台積電而言是走向國際化，對美國則能增加製造韌性，是一個標準的「雙贏」局面，直接破除市場對於供應鏈「去台化」的擔憂。

AI 引爆新工業革命 能源與記憶體成關鍵戰略

黃仁勳也點出「能源」將是這波 AI 新工業革命的最大挑戰。他認為，無論是台灣、美國或歐洲，想要在晶片製造與 AI 基礎建設上取得領先，就必須解決龐大的電力需求問題。此外，他也提及與記憶體大廠的合作，點名感謝美光（Micron）執行長 Sanjay 以及 SK Hynix 和三星的支持，強調記憶體是 AI 能夠快速思考與理解上下文的關鍵，今年相關產能也將大幅提升。

訪談尾聲，被問及台北新辦公室的進度以及台北市長蔣萬安的熱情邀約，黃仁勳展現幽默一面，笑稱「市長要我去嗎？好啊，大家這週有空就來安排」，並透露看過最終設計圖，對未來的台北總部充滿期待。

