快訊／黃仁勳來了！本人親問 「這」夜市會不會太遠？

AI教父、輝達執行長黃仁勳今（29）日抵台，主要行程為出席輝達台灣公司尾牙，不過他一落地後的一舉一動立刻成為焦點，就連「要逛哪個夜市」也意外掀起熱烈討論。

黃仁勳來了！親問「這」夜市會不會太遠？



稍早在與守候現場的記者互動時，黃仁勳被問及夜市行程，現場一口氣點名南機場夜市、寧夏夜市，還有記者加碼推薦他最愛的「Fruit lady」。黃仁勳當場笑回「那是我最喜歡的」，隨後更親自詢問南機場夜市是否會太遠，記者們齊聲回應「還好」，現場氣氛相當輕鬆，也讓這趟夜市去向成為另類焦點。

黃仁勳手上提著兩大袋紙袋，依舊展現一貫的親和作風，從袋中拿出「三明治」與「養樂多」，分送給現場的記者與粉絲享用。（圖／三立新聞）

至於抵達松山機場後的趣事，黃仁勳下機後的第一件事，就是向地勤人員發送紅包致意。接著步出入境大廳時，他手上提著兩大袋紙袋，依舊展現一貫的親和作風，從袋中拿出「三明治」與「養樂多」，分送給現場的記者與粉絲享用，同時親切問候：「誰巴豆夭（肚子餓）？」在記者準備進行訪問時，黃仁勳再度「寵粉」，耐心替粉絲一一簽名，並不忘叮嚀「不可以拿去賣」，最後也向媒體透露，自己抵台後的第一站行程，就是要去找心心念念的設計師 Ray 剪頭髮。

