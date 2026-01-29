快訊／黃仁勳來了！輝達高層「鐵三角」現身 劍指供應鏈與新總部

財經中心／師瑞德報導

輝達執行長黃仁勳訪台名單藏玄機！隨行兩大高層曝光：營運副總裁Shoquist與全球不動產副總裁Ekman。此舉釋出強烈訊號，除了親自坐鎮協調台積電Vera Rubin產能良率，更象徵在台研發中心與總部選址進入實質開發階段。這套決策鐵三角不僅鞏固台廠供應鏈，更以實際建設行動落實「加法」佈局，宣示將台灣打造成AI新工業革命的核心基地。（圖／輝達提供）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳此次訪台行程備受矚目，除了證實下一代晶片量產與地緣政治佈局外，隨行團隊名單更透露出不尋常的戰略訊號。據確切消息指出，輝達營運部門執行副總裁 Debora Shoquist 以及全球不動產副總裁 Scott Ekman 此次均一同抵台。

這兩位高層分別掌管「產品供應鏈」與「實體建設」，顯示輝達此次訪台的任務核心，將聚焦於確保 Vera Rubin 平台的產能無虞，以及加速在台設立研發中心與總部的選址落地。

Debora Shoquist 隨行 親盯 Vera Rubin 產能與良率

Debora Shoquist 是輝達內部的核心大將，掌管全球營運（EVP of Operations），職責涵蓋半導體製造、供應鏈管理、測試封裝與物流。在黃仁勳剛宣布下一代「Vera Rubin」平台六款晶片全面進入量產的關鍵時刻，Shoquist 的現身具有高度指標意義。

半導體供應鏈業者指出，Shoquist 此行最重要的任務，就是與台積電高層進行面對面的產能協調，確保先進製程與 CoWoS 封裝產能能夠滿足 Vera Rubin 的龐大需求。此外，她也預計將拜會鴻海、廣達、緯創等伺服器系統廠，針對 H200 及新一代平台的出貨時程進行最後確認。她的到場，也間接印證了黃仁勳對台積電「完美執行力」的盛讚，並非僅是客套話，而是基於雙方緊密的營運合作實績。

Scott Ekman 到訪 輝達台灣總部與研發中心將拍板？

另一位隨行的關鍵人物是輝達全球不動產副總裁 Scott Ekman。他負責輝達全球辦公室、數據中心與研發基地的選址、建設與設施管理。

Ekman 的出現，直接連結到輝達承諾在台灣設立大型 AI 研發中心與總部的計畫。此前，經濟部已核定輝達的「大A+計畫」，輝達承諾在台設立研發中心並引進研發人才。此次 Ekman 親自抵台，極有可能是為了實地考察候選地點，評估水電基礎設施、人才通勤動線以及與供應鏈的物理距離。這也呼應了黃仁勳日前回應台北市長蔣萬安邀約時提到的「看過最終設計圖」，顯示建置計畫已進入實質執行的深水區。

「軟硬」兼施！落實「加法」佈局承諾

黃仁勳日前定調輝達的全球佈局是「產能加法」，強調核心產能續留台灣。此次他帶著負責「製造硬實力」的 Shoquist 與負責「落地建設」的 Ekman 同行，形成了完整的決策鐵三角。

這份隨行名單清楚表明，輝達對台灣的依賴與投資正在雙向加深：一方面透過 Shoquist 鞏固台積電與供應鏈的生產韌性，另一方面透過 Ekman 落實實體資產的投資。這不僅破除了供應鏈外移的謠言，更宣示了輝達將台灣視為 AI 新工業革命核心基地的決心。

