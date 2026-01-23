快訊／黃仁勳來了！首戰抵達上海 同日傳陸廠准買H200
財經中心／師瑞德報導
晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於今（23）日抵達中國，首站直奔位於上海的新辦公室。根據社群平台新浪科技所流出的畫面，黃仁勳身穿招牌便服與員工見面。值得注意的是，在他抵達的同一時間，外媒消息指出中國監管單位已對境內科技巨頭採購輝達H200晶片一事，開啟了綠燈。
首站抵滬與員工對談 H200意外未成焦點
據熟悉現場情況的人士透露，在上海的員工交流會上，眾人的提問主要圍繞在2026年的重點晶片技術與規劃。內部人士形容，部分問題的深度顯得較為普通，而對於外界視為敏感關鍵的H200晶片，在整場問答環節中，現場員工竟展現出奇特的默契，完全無人提及相關話題。
複製去年走春模式 將會晤買家商討供貨
黃仁勳此次的訪中行程安排，與2025年初的規劃高度雷同。在結束上海行程後，預計將馬不停蹄前往北京與深圳的分公司，出席新年聯歡晚會以及供應商答謝宴。此外，相關消息來源指出，黃仁勳此行不僅是為了員工與供應商，更安排了與潛在買家的會晤，目的在於商討在美國出口管制的框架下，如何解決晶片供應至市場所面臨的實際難題。
時機巧合？傳中資巨頭獲准採購H200
就在黃仁勳展開中國行程之際，外媒引述知情人士報導，中國官方已向阿里巴巴、騰訊及字節跳動等大型科技企業傳達了「原則性核准」的訊息，允許這些公司著手準備輝達AI晶片H200的採購事宜。據悉，這些科技巨頭已獲准進入下一階段的準備工作，並可就具體的採購數量與需求細節展開實質討論。
