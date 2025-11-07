快訊／黃仁勳來了！首站台南看3奈米產線逛夜市 明日台積電北上運動會

財經中心／師瑞德報導

皮衣教主再次降臨台灣，據悉，黃仁勳下午13:30將抵達台南，先參訪台積電3奈米廠，然後可能逛逛台南夜市，吃吃府城小吃，感受一下遠近馳名的台南甜到底有多甜，鱔魚意麵、棺材板、虱目魚湯等等，都可能是他今天晚餐，逛完夜市後，預計晚上9點北上台北，明天參加台積電運動會。

瞄準3奈米與明年AI新品節奏

這次南部行最重要的，是與台積電確認先進製程的產能與良率，尤其是已完成設計定案（tape out）的Rubin架構等多款3奈米新品。黃仁勳今年多次來台，包括8月旋風訪台積電內部演講，主要就是對接AI產品的產能需求，此行被視為延續作業，預料將針對交期安排、美國關稅風險與海外設廠節奏交換資訊。

行程雖低調 但訊號很高調

消息人士形容，黃仁勳將密集拜訪供應鏈，重點放在先進封裝、測試與材料供應三大環節，以確保2026年前的AI平台量產速度。外界留意的另一重點，是他明天將與張忠謀、魏哲家同場出席台積電運動會。

韓國見完三星 下一站就是台灣

不久前才與南韓與三星會長李在鎔、現代鄭義宣會面，釋出多項合作意向後，黃仁勳這次來到台灣，再訪台積電產線，顯示他正同步強化多邊供應鏈。供應鏈人士直言：「AI硬體邁入量產年，最缺的就是穩定交期。誰能給產能，黃仁勳就先去誰家。」

逢甲夜市經典一幕



黃仁勳喜歡逛夜市，已經是大家都知道的事情，不過，有鑒於他的身價愈來愈高，大家對他愈來愈熱情，以至於他到夜市總是造成萬人空巷，寸步難行的狀況，上次他去台中逢甲夜市就被人潮擠到短暫躲進首飾店裡面，想吃的美食都沒吃到，只能中途撤離。 有了台中的前車之鑑，黃仁勳在台北也不太逛夜市了，以至於水果阿嬤等不到黃仁勳再次光臨。

今天是星期五晚上，逛夜市的人潮勢必不少，到底他會去大東夜市？武聖夜市？台南花園夜市？還是其他秘密小館，不管他去哪裡？他吃什麼？黃仁勳美食地圖上的名單，勢必又要增加好幾家。

