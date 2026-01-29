快訊／黃仁勳來台行程曝光 今晚先會晤他們

財經中心／王文承報導

輝達執行長黃仁勳今（29）日下午抵達台灣，行程一曝光立刻引發市場關注。黃仁勳受訪時透露，此行主要將參加輝達台灣公司尾牙，今晚將先拜會台積電創辦人張忠謀，並與董事長魏哲家等台灣關鍵供應鏈高層會面。

行程曝光 親民現身

黃仁勳搭乘私人專機於下午1時05分降落台北松山機場，下機後看到現場守候的媒體與粉絲，立刻展現親民作風，主動發送飲料與三明治，並替民眾簽名互動，現場氣氛相當熱絡。他也笑說，因為一路奔波，第一站要先去剪頭髮。

北士科總部 設計升級

對於是否與台北市長蔣萬安會面，黃仁勳表示行程仍在安排中，但也透露北士科輝達台灣總部的最終設計，比先前規畫「更漂亮」。

兆元宴倒數 重頭戲

黃仁勳預計明（30）日晚間出席輝達台灣公司尾牙，31日將與台灣供應鏈大老闆舉行第4次「兆元宴」。外界解讀，此行不僅是人情互動，更是確認AI產能與供應鏈分工的重要關鍵。

