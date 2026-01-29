快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在

財經中心／李宜樺報導

H200賣大陸傳聞滿天飛 黃仁勳親口打臉

輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。

外媒：數十萬顆訂單 輝達直言未收任何通知

H200晶片出口大陸的傳聞，近日在市場掀起高度討論，外媒更指稱中國已批准首批輝達H200訂單，數量高達數十萬顆，並將配額給予多家中國大型網路企業，核准時點更被解讀與黃仁勳訪中行程高度重疊。對此，黃仁勳今日明確否認，強調輝達「沒有收到任何訂單」，也未接獲所謂核准通知，相關說法與實際狀況完全不符。

是否放行仍待中方決定 黃仁勳：輝達會耐心等待

黃仁勳進一步說明，目前H200是否能銷往中國，仍取決於中國政府最終決定，相關程序仍在討論階段，輝達會保持耐心等待。他也提到，美國方面已表態，允許輝達在符合規範下，持續拓展海外市場，前提是維持美國在AI與先進運算領域的技術領先地位。

台積電是神隊友 黃仁勳：TSMC與英特爾各司其職

在供應鏈合作方面，黃仁勳也強調，輝達與台積電及整體台灣供應鏈保持高度密切合作，無論是在先進製程、封裝或系統整合上，各自分工明確、合作順暢。他也提到，輝達與英特爾在NVLink等技術上持續合作，因為新一代架構設計極為精細，必須仰賴整體產業鏈共同完成。

再度澄清假消息 呼籲市場慎辨資訊來源

對於外界不斷流傳的H200「已運往大陸」說法，黃仁勳再次重申，相關消息並非事實，市場應更加謹慎看待來源不明的訊息。他語氣明顯轉為嚴肅，也讓這場澄清假消息的談話，成為此次來台行程中最受矚目的焦點之一。

