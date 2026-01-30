快訊／黃仁勳南港密會劉揚偉！趁機宣布輝達將徵才 指定這類人是他最愛

財經中心／李宜樺報導

黃仁勳表示輝達在台灣業務成長驚人，並趁機釋出台灣擴大徵才的明確訊號。（圖／三立iNEWS）

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台行程進入第二天，今（30）日早上現身輝達南港新辦公室，立刻引爆媒體包圍。最受矚目的行程，莫過於黃仁勳在此密會鴻海董事長劉揚偉，兩人強強聯手討論AI雲端及機器人合作案。黃仁勳受訪時難掩興奮，大讚台灣業務成長驚人，更當場拋出震撼彈，宣布輝達將在台灣展開「擴大徵才計畫」，這場南港會談無疑為台灣科技業注入一劑強心針。

黃仁勳合體劉揚偉讚鴻海重要

今日一早，黃仁勳與劉揚偉的會面成為全台財經、科技焦點。面對媒體詢問，黃仁勳直接點名鴻海是輝達在AI雲端方面的「重要合作夥伴」。他透露，兩人談話內容涵蓋了所有正在合作的製造項目，從AI伺服器到機器人技術，甚至是自駕車領域，雙方正全面深化合作。黃仁勳感性表示，以前輝達來台灣是為了採購，但現在台灣已有越來越多客戶使用輝達技術，這種轉變讓他感到非常驕傲。

鴻海董事長劉揚偉（左2）今（30）日赴南港輝達新辦公室，與輝達執行長黃仁勳進行高層會談。（圖／三立iNEWS）

輝達擴大徵 教父幽默撩記者

最引發關注的是，黃仁勳罕見直接談到徵才計畫。他表示，輝達正在全球各地擴大招募，當然也包括台灣，因為這裡是合作夥伴與供應鏈的前端核心，需要大量工程師與專業人才。對科技圈而言，這不只是一次會面，更是一顆明確的人才與投資訊號彈。

有趣的是，現場記者追問，輝達徵才時是否特別看重員工的人格特質？黃仁勳先是停頓一下，隨即笑著指向提問的記者打趣回應：「像你一樣就可以呀。」一句玩笑話瞬間讓現場氣氛輕鬆不少，也展現他一貫親民幽默的一面。這段插曲不只拉近與媒體距離，也讓外界看見輝達高強度擴編背後，仍重視人才熱情與現場即戰力的企業文化。

輝達新總部2.0比原版美

除了商業合作，黃仁勳今日也親自巡視南港新辦公室。他神祕地透露，輝達正在規劃將其中一棟總部大樓設計得「非常漂亮」，且這棟神祕建築目前還沒有對外展示過，甚至連內部人員都鮮少見過全貌。黃仁勳語帶伏筆地說，如果未來在台灣需要再蓋另一棟樓，他一點也不驚訝。這番言論也間接證實了，隨著業務規模不斷擴大，輝達在台灣的「第二總部」甚至「第三總部」或已都在藍圖之中。

