快訊／黃仁勳又來台灣了！私人客機20:21降落松山機場 今年第6度訪台掀關注

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上個月預告明年1月才會再度抵台，未料今（11日）晚間又「突襲」來台，私人客機已於20時21分降落台北松山機場。算一算他今年已第6度訪台。

黃仁勳兩週前才訪台，拜訪台積電創辦人張忠謀，本次雖然官方尚未公布行程，但據推測，他可能延續與張忠謀的交流重點，聚焦AI晶片合作，再度掀起科技圈高度關注。

黃仁勳上回來台，現蹤台北巿中山區四平街買蜜餞，吸引大批民眾圍觀。他在蜜餞店內簽名、寫下「我愛芒果」，妻子在一旁寫下「我也是」，默默放閃。

事實上，黃仁勳每次來台，足跡總是遍及夜市、小吃店、傳統市場與科技展會。不論是在COMPUTEX展台上侃侃而談，或是在街頭大啖牛肉麵、與民眾合照，都以親切、平易近人的形象深植人心。

