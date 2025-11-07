快訊／黃仁勳夜衝台南小吃城 三大夜市美食攻略一次看

財經中心／師瑞德報導

黃仁勳今晚降臨台南，碰上大大武花連開，一晚三刷：花園嗑胡椒餅與臭豆腐；大東追鑊氣炒麵、冰鎮滷味；武聖收炭香香腸與蚵仔煎。AI教父小吃魂上線，邊吃邊聊供應鏈，台南夜色被GPU般點亮。（圖／資料照片）

黃仁勳又要逛夜市囉，外傳今天他首站將降落台南，拜訪完台積電之後，就去夜市逛逛。繼台北的寧夏夜市、饒河夜市，以及台中的逢甲夜市之後，台南的三大夜市，大東、花園、武聖可能又要在他的美食名單中建立清冊！



台南夜市是台灣庶民美食的濃縮宇宙，真正的主角只有3家：大東(含「大東東」)、花園、武聖。在地口訣「大大武花大武花」說的，就是這3大指標夜市的營業節奏。2025年武聖新增週五，花園傳出10月後申請加開週五檔，版圖更靈活。結論先講：若遇到花園週五加開，週五晚間就能一口氣「大東→花園→武聖」三連吃；來得及不如來得巧，黃仁勳真是美食高手，早就知道今晚三夜市連開，一晚趕三攤，不斷吃飽飽，對黃仁勳來說，將在台南度過最美好的一晚。

想一晚逛三間夜市，唯一實務解是週五。18:00先到東區的大東夜市(林森路一段，現分「大東」「大東東」兩區緊鄰)，先用炸物暖身、快走快吃省時間；19:30往北區花園夜市(海安路三段)接力，等級最滿、攤數最多；21:00轉中西區武聖夜市(武聖路周邊)收官，老派節奏、動線好走。車別往正門塞，計程車或機車在外圍路口放人、步行入場，移動才會快。若當天花園沒有週五檔，老實說就別追了，改兩晚完成，口袋也能多裝幾樣經典。

花園夜市：觀光客主堡，攤位鋪到看不完

花園是台南規模王，攤超過400個，聲量與人潮都爆表。開場直搗二師兄古早味滷味，先滷後冰鎮的鴨翅、米血、豆干鹹香入骨；續上統大碳烤香雞排，先炸後烤把肉汁鎖死、刷醬後香氣直衝；想走麻辣線，陳記麻辣鴨血/魚蛋的滑嫩鴨血配Q彈魚蛋是招牌。中段改烤爐系的天玥胡椒餅，爐壁貼烤一咬爆汁，蔥香胡椒勾味；最後用延記臭豆腐收尾，外酥內嫩配台式泡菜，臭得剛剛好。花園就是「快取、快走、快移動」，20:00後人潮會炸，別戀戰。

大東夜市(含大東東)：在地人的廚房，節奏穩又好停

大東在東區，跟鄰近「大東東」像雙核心。這裡更像本地人的餐桌，動線寬、人潮舒緩。路線建議從古曼蔥油餅開場，半煎炸的外酥內Q很涮嘴；小統一牛排把鐵板香拉滿，幾分鐘上菜、暖胃有效率；膳品排骨酥外酥內嫩、鹹香直球；錯過花園也能在這裡遇到二師兄同分店；最後換曾氏福建炒麵重鹹重鑊氣，麵條吸滿湯汁，最適合需要能量的人。大東適合先吃到5、6分飽，再去別場開大絕。

武聖夜市：老派台南的底蘊，慢下來才會懂

武聖創於1984年，是資深台南人的回憶。鎮場之寶是三輪車大腸香腸，糯米腸配蒜頭、薑片、九層塔，炭香與油脂對到位；阿堯師雞蛋糕烤超過35年，外微酥內綿、爆漿奶油與紅豆是童年記憶；速立邁沙威瑪把烤雞、脆菜、美乃滋塞滿，是CP值炸裂的手拿堡；阿三哥蚵仔煎「煎到赤赤」，粉漿Q彈、醬甜不膩；旗魚黑輪現炸Q彈，內包1/4顆蛋，走到哪咬到哪。武聖最好用草字頭青草茶或集品雪淇冰降溫解膩，為夜色收一個台南式句點。

外圍下車、內場步行，才不會卡

三市距離都在市中心15分鐘車程內。尖峰時段別把車往正門塞，外圍路口下車步行進場，走得比開得快。花園附大型停車區但假日一位難求，武聖腹地寬、相對好停；大東周邊位子少，建議直接叫車。夜市多收現金，準備百元鈔與零錢，結帳快、移動快。人潮擁擠時把包放身前、手機掛繩，邊吃邊走才安心。



在地人才知道的夜市冷知識

「大大武花大武花」是台南三大夜市的營業時間順序口訣，代表「大東夜市」、「武聖夜市」、「花園夜市」的輪流開放。 這個口訣幫助遊客安排行程，但隨著大東夜市因經營權問題分成兩邊，以及花園夜市新增週五營業日，口訣已經變得有點過時。 最近也出現了包含「小北新成功夜市」在內的新版本口訣，例如「大尖武花尖武花」，其中「尖」是結合「小北」和「大東」首字的諧音。



舊口訣：「大大武花大武花」

大：東夜市：每週一、二、五營業。

武：聖夜市：每週三、六營業。

花：園夜市：每週四、六、日營業。

現況與新口訣

大東夜市經營權問題：

原大東夜市因經營權分家，現在有「大東夜市」和「大東東夜市」兩個夜市，都營業於每週一、二、五，使得口訣中的「大」變得模糊。

花園夜市新增週五營業：

花園夜市最近增加了週五的營業日，與大東及大東東夜市的營業日重疊。

新口訣「大尖武花尖武花」：

這個版本將規模也很大的「小北新成功夜市」納入。「尖」是結合了「小北夜市」和「大東夜市」的第一個字。

由於「小北」和「大東」都開在週二和週五，因此新的口訣更貼切近期的實際情況。 雖然舊口訣「大大武花大武花」仍然容易被記住，但已不完全符合現況。 較新的口訣「大尖武花尖武花」能更精確地反映台南夜市的營業狀況，尤其加入了「小北夜市」



